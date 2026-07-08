Cómo sacar la cuenta de Disney Plus para ver a Boca vs. Paranaense y al Mundial 2026 con Mariano Closs
Paso a paso para suscribirte a Disney Plus y no perderte el debut de Boca ante Athletico Paranaense ni la definición del Mundial 2026.
El inicio del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena al frente de Boca genera una enorme expectativa entre los hinchas que quieren seguir el debut veraniego en Salta. Ante la ausencia de transmisión en los canales de cable tradicionales, te contamos detalladamente cómo crear un usuario en la plataforma de streaming.
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IMPORTANTE: Qué canal pasa Boca vs. Atlético Paranaense
Para registrarse en la aplicación y disfrutar de las transmisiones con los relatos de Mariano Closs, el servicio ofrece diferentes alternativas que se adaptan a cada usuario. Los valores vigentes para contratar el contenido de manera directa son los siguientes:
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Plan Premium mensual: Tiene un costo de ARS 23.999 final[cite: 1]. Incluye todos los canales básicos de ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos al mes con calidad de video hasta 4K UHD/HDR
Plan Estándar mensual: Se encuentra disponible por ARS 15.599 final por mes[cite: 1]. Permite reproducir en dos dispositivos en simultáneo
Plan Estándar con anuncios: Es la opción más accesible, con un abono mensual de ARS 11.999 final.
Planes Anuales: Para quienes prefieran el pago anticipado, la alternativa Premium cuesta ARS 199.999 al año, mientras que la Estándar se ubica en ARS 129.999 anuales.
El debut de Arruabarrena en Salta
El esperado encuentro amistoso de pretemporada frente a Athletico Paranaense se disputará este miércoles 8 de julio a partir de las 21:00 horas en el Estadio Padre Martearena. Será la oportunidad ideal para que el entrenador observe a los juveniles y pruebe diversas variantes tácticas.
El conjunto de la Ribera sufrirá ausencias sensibles en su estructura principal, como la de Leandro Paredes, afectado a la Selección Argentina en el Mundial 2026. De todas formas, se espera que salten a la cancha jugadores del agrado del DT como Nicolás Figal y el recientemente incorporado Leandro Lozano.
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