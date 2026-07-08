Boca le ganó a Athletico Paranaense en el debut del Vasco Arruabarrena: el golazo de Lautaro Blanco

Aprovechando la regla que permitía realizar hasta once modificaciones, el cuerpo técnico rotó a casi todo el plantel para evaluar rendimientos. Durante la velada se produjeron los debuts formales de Leandro Lozano (quien llegó desde Argentinos Juniors) y de Leonel Flores, el joven extremo de la categoría 2007 que fue promovido recientemente a la Primera División.

Tras esta presentación con saldo positivo, el equipo de la Ribera enfocará todos sus esfuerzos en el próximo desafío. El Xeneize se medirá ante Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, en un duelo decisivo que está programado para el jueves 16 de julio a las 21:45 horas en la ciudad de Rosario.