Tras los rumores, el presidente de Al Hilal se refirió a Messi: "Lo encontrarán en..."

Por supuesto, cualquier institución futbolística del mundo querría tener al número uno entre sus filas, pero los rumores alrededor del club árabe hicieron que sus seguidores se esperanzaran en sobre manera con la posibilidad de tener a Leo en su liga. No obstante, Fahad Bin Saad Bin Nafel no dejó demasiado espacio para las ilusiones de sus hinchas, al menos por ahora: "No me pregunten por Messi, no daré ninguna noticia. Si sale algo oficial lo encontrarán en el departamento de prensa", señaló de forma contundente.

En tanto, desde el entorno de Lionel Messi hay una clara postura sobre evitar cualquier tipo de especulación o noticia falsa, ya que serán ellos los encargados de informar qué sucederá con el crack argentino cuando haya una decisión tomada respecto de sus próximos meses.

La palabra de Jorge Messi sobre el futuro de su hijo

En medio de las especulaciones e -incluso- algunas noticias confirmadas sobre el futuro de Lionel Messi, su papá y mánager, Jorge Messi, hizo en su oportunidad un contundente descargo para poner fin a las diferentes versiones: "No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión", afirmó.

Además, se refirió al provecho que muchas entidades obtienen al divulgar imprecisiones sobre su hijo: "Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada", agregó.

"Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones… No querrán que una verdad les arruine sus ‘noticias’", sentenció sugerente.