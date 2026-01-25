Alan Cantero rompió en llanto tras cambiar camisetas con Lionel Messi: "Ojalá no me despierte"
El delantero de Alianza Lima vivió un momento inolvidable al intercambiar su camiseta con Lionel Messi y se emocionó hasta las lágrimas tras el partido.
Alan Cantero protagonizó una de las escenas más emotivas de la Noche Blanquiazul, pese a la goleada 3-0 de Alianza Lima ante Inter Miami. Tras el partido, el delantero argentino rompió en llanto al intercambiar camisetas con Lionel Messi, a quien considera su máximo ídolo desde la infancia.
El encuentro amistoso, disputado en Lima y con una gran cantidad de público, tuvo como gran atractivo la presencia de Lionel Messi como titular en el equipo estadounidense que viene preparándose para el arranque de la temporada 2026. Más allá del resultado, el foco quedó totalmente puesto en el conmovedor momento que se vivió una vez finalizado el partido.
El sueño cumplido de Alan Cantero con Lionel Messi
Al término del encuentro, Cantero se acercó al capitán de la Selección argentina para saludarlo e intercambiar camisetas. La escena no tardó en viralizarse en redes sociales, especialmente cuando el delantero de Alianza Lima no pudo contener las lágrimas al hablar de lo ocurrido.
“Leo es mi ídolo, fue mi inspiración desde chico para estar donde estoy hoy; él me inspiró. Así que, para mí, es un orgullo pedirle la camiseta. Estoy muy emocionado, la verdad. Va en un cuadro en la casa”, expresó en diálogo con Latina Deportes.
Luego, todavía conmovido, agregó: “Cuando terminó el partido lo saludé, es algo que anhelaba tanto. Siento una felicidad inmensa por haberlo podido saludar. Es un orgullo haber compartido hoy la misma cancha, se nota la humildad que tiene y que está predispuesto con todos los chicos. Estoy cumpliendo un sueño”.
Cantero, surgido de las divisiones inferiores de Vélez, había ingresado en el entretiempo y cerró una noche que, más allá del resultado deportivo, quedará marcada como uno de los momentos más especiales de su carrera.
El momento clave del encuentro entre Alan Cantero y Lionel Messi
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario