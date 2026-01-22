Inter Miami a la Copa Libertadores: qué dijo Javier Mascherano
El entrenador rompió el silencio sobre la posibilidad de que Lionel Messi, junto al equipo de Florida, participen del certamen continental.
Lo que comenzó como un anhelo lejano para los fanáticos del fútbol sudamericano ha cobrado una relevancia inédita en las últimas horas: la posibilidad de que Lionel Messi dispute la Copa Libertadores cobra fuerza por recientes rumores y declaraciones del propio propietario del Inter Miami.
El tema se metió en agenda en los últimos días. El disparador fue el propio Jorge Mas, referente dirigencial del club norteamericano, quien sugirió que las gestiones para que los equipos de la MLS participen en el torneo más importante de Sudamérica están sobre la mesa.
Por ahora, el sueño está en marcha y cuenta con el aval total del cuerpo técnico liderado por Javier Mascherano, según declaraciones recientes.
La inclusión del Inter Miami en la Libertadores no solo cumpliría el sueño de ver a Messi en canchas argentinas o brasileñas por un torneo de clubes, sino que representaría un salto económico y de audiencia sin precedentes para el certamen.
Aunque el calendario de la MLS suele chocar con los tiempos de la Conmebol, el interés de las marcas y los derechos de televisión podrían acelerar un acuerdo histórico para este 2026.
Qué dijo Javier Mascherano sobre la posible inclusión de Inter Miami en la Copa Libertadores
La noticia no tardó en llegar a oídos de Javier Mascherano. El actual director técnico del Inter Miami fue consultado en conferencia de prensa sobre este escenario y, lejos de mostrarse indiferente, manifestó su deseo de volver a los estadios sudamericanos.
"Poder participar de una Copa Libertadores sería algo genial; personalmente, me encantaría", confesó el DT, quien sabe lo que es disputar esta competencia como jugador.
Sin embargo, el exmediocampista de la Selección Argentina mantuvo los pies sobre la tierra respecto a la complejidad burocrática del asunto. "La verdad no tengo ni idea si es posible o no... el deseo sí, claramente. Si está la posibilidad, ojalá. Dependerá de los organizadores", añadió, delegando la responsabilidad en las negociaciones entre la Conmebol y la Concacaf.
