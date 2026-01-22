Inter Miami a la Copa Libertadores: qué dijo Javier Mascherano

Qué dijo Javier Mascherano sobre la posible inclusión de Inter Miami en la Copa Libertadores

La noticia no tardó en llegar a oídos de Javier Mascherano. El actual director técnico del Inter Miami fue consultado en conferencia de prensa sobre este escenario y, lejos de mostrarse indiferente, manifestó su deseo de volver a los estadios sudamericanos.

"Poder participar de una Copa Libertadores sería algo genial; personalmente, me encantaría", confesó el DT, quien sabe lo que es disputar esta competencia como jugador.

Sin embargo, el exmediocampista de la Selección Argentina mantuvo los pies sobre la tierra respecto a la complejidad burocrática del asunto. "La verdad no tengo ni idea si es posible o no... el deseo sí, claramente. Si está la posibilidad, ojalá. Dependerá de los organizadores", añadió, delegando la responsabilidad en las negociaciones entre la Conmebol y la Concacaf.