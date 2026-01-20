Yanina Latorre se cruzó con Lionel Messi en Miami y compartió el emocionante encuentro

Embed - Yani Latorre on Instagram: "La emocion es total cdo lo ves! Lo amoooooooooooooooo! Nos espero, nos recibio, charlamos, nos reimos y nos quedamos a ver el entrenamiento! Es el 1 adentro y fuera de la cancha! Programon! " View this post on Instagram

Yanina Latorre ya había tenido un encuentro personal con Lionel Messi varios meses antes de enero de 2026, en una visita que no pasó inadvertida. El cruce se dio durante un viaje familiar a Miami, cuando el capitán de la Selección argentina atravesaba uno de los momentos más visibles de su etapa en el Inter Miami. Lejos de tratarse de un saludo fugaz, fue una experiencia que incluyó charla distendida, fotos y tiempo compartido, algo que Yanina no dudó en mostrar públicamente.