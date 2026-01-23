Socio de Lionel Messi en Inter Miami rescindió su contrato: de quién se trata
Su salida fue acordada entre las partes y se oficializará en los próximos días, tras una etapa marcada por títulos y un rol cambiante dentro del plantel.
Oscar Ustari y el Inter Miami han alcanzado un acuerdo mutuo para rescindir el contrato del portero. El futbolista, con pasado en Independiente y Boca, decidió poner fin a su etapa en el club estadounidense tras haber perdido protagonismo en la MLS.
Debido a esta situación, el referente argentino ya no participó de los últimos entrenamientos en Fort Lauderdale y quedó fuera de la convocatoria para el amistoso que el equipo, dirigido por Javier Mascherano, disputará este sábado contra Alianza Lima en Perú.
Aunque el anuncio oficial todavía no salió a la luz, la determinación ya está tomada y se comunicará en los próximos días. El experimentado arquero de 39 años no participó de los últimos entrenamientos en Fort Lauderdale y quedó al margen del amistoso que el conjunto dirigido por Javier Mascherano jugará este sábado frente a Alianza Lima en Perú.
Su llegada se dio en 2024 y arrancó como suplente, pero una lesión del arquero titular Drake Callender le permitió adueñarse del puesto en el inicio de la temporada. En ese tramo, respondió con actuaciones sólidas y fue una de las piezas destacadas durante el Mundial de Clubes, donde el equipo quedó eliminado en octavos de final ante PSG.
Después del certamen internacional, una lesión en el hombro condicionó su rendimiento y modificó el escenario dentro del arco. Con el correr de los partidos, perdió lugar y su compatriota Rocco Ríos Novo terminó afianzándose desde el arranque, incluso en la final de la MLS Cup frente a Vancouver Whitecaps.
El ex Independiente y Boca cerró su etapa tras atajar 41 partidos oficiales y mantener diez vallas invictas. Además, agrandó su palmarés, ya que fue protagonista de un ciclo ganador que incluyó el Supporters’ Shield 2024, la MLS y la MLS Cup 2025.
Más allá de lo deportivo, su paso también estuvo atravesado por el reencuentro con Lionel Messi, una amistad de años que volvió a unirlos dentro de una cancha, esta vez en el fútbol estadounidense. Su baja se suma a las de los otros argentinos Marcelo Weigandt y Baltasar Rodríguez. Meses atrás, también se habían marchado Facundo Farías, Federico Redondo, Nicolás Freire y David Martínez, por lo que en el plantel solo quedan Tomás Avilés, Gonzalo Luján, Rodrigo de Paul, David Ayala (reciente incorporación), Tadeo Allende y Mateo Silvetti.
