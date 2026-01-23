Socio de Lionel Messi en Inter Miami rescindió su contrato: de quién se trata

Después del certamen internacional, una lesión en el hombro condicionó su rendimiento y modificó el escenario dentro del arco. Con el correr de los partidos, perdió lugar y su compatriota Rocco Ríos Novo terminó afianzándose desde el arranque, incluso en la final de la MLS Cup frente a Vancouver Whitecaps.

El ex Independiente y Boca cerró su etapa tras atajar 41 partidos oficiales y mantener diez vallas invictas. Además, agrandó su palmarés, ya que fue protagonista de un ciclo ganador que incluyó el Supporters’ Shield 2024, la MLS y la MLS Cup 2025.

Más allá de lo deportivo, su paso también estuvo atravesado por el reencuentro con Lionel Messi, una amistad de años que volvió a unirlos dentro de una cancha, esta vez en el fútbol estadounidense. Su baja se suma a las de los otros argentinos Marcelo Weigandt y Baltasar Rodríguez. Meses atrás, también se habían marchado Facundo Farías, Federico Redondo, Nicolás Freire y David Martínez, por lo que en el plantel solo quedan Tomás Avilés, Gonzalo Luján, Rodrigo de Paul, David Ayala (reciente incorporación), Tadeo Allende y Mateo Silvetti.