Racing vs. Tigre, por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo

Este viernes desde las 21, en el Estadio Presidente Perón, Racing recibirá a Tigre por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El equipo de Gustavo Costas atraviesa un momento incómodo: viene de perder en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol y necesita recuperar terreno en el campeonato local antes de la revancha copera.