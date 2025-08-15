Racing vs. Tigre, por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo
La Academia, golpeada por la derrota ante Peñarol en la Libertadores, no puede ceder puntos y enfrenta a un Matador que también llega con irregularidad.
Este viernes desde las 21, en el Estadio Presidente Perón, Racing recibirá a Tigre por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El equipo de Gustavo Costas atraviesa un momento incómodo: viene de perder en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol y necesita recuperar terreno en el campeonato local antes de la revancha copera.
Con apenas cuatro puntos en la tabla -una victoria, un empate y dos derrotas-, la Academia está más cerca de la zona baja que de los puestos de clasificación. En su última presentación liguera, igualó 1-1 con Boca en La Bombonera, un resultado que dejó sensaciones encontradas por la falta de contundencia para llevarse los tres puntos.
Costas no podrá rotar demasiado pensando en el partido de vuelta con Peñarol, lo que le exige administrar esfuerzos sin perder competitividad. El resultado podría influir directamente en el ánimo de cara a su compromiso internacional, en el que se juega la continuidad en la Libertadores.
Tigre, dirigido por Diego Dabove, tampoco vive un presente ideal. Después de eliminar a San Lorenzo en Copa Argentina, cayó 1-0 con Huracán en Victoria y sumó su segunda derrota en el Clausura. Al igual que Racing, acumula una victoria, un empate y dos caídas, con un saldo de gol negativo (-1).
La irregularidad lo mantiene pendiente de la tabla del descenso y le exige empezar a sumar de manera sostenida.
El enfrentamiento promete ser intenso: Racing intentará imponer su localía y juego ofensivo para quedarse con un triunfo que le devuelva confianza, mientras que Tigre buscará aprovechar cualquier resquicio para dar el golpe y escalar posiciones. La paridad en las estadísticas y la urgencia compartida por sumar convierten a este partido en uno de los más atractivos de la jornada.
Racing vs. Tigre: probables formaciones
- Racing: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Costas.
- Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.
Racing vs. Tigre: otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Presidente Perón, El Cilindro.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Fernando Echenique.
- TV: TNT Sports.
