Alan Velasco volvió a entrenarse con normalidad en Boca y apunta a llegar al clásico
El mediocampista ofensivo dejó atrás su lesión de rodilla y ya participó de una práctica de fútbol. Confían en tenerlo disponible para el duelo ante San Lorenzo.
El plantel de Boca recibió una noticia alentadora en la práctica de este viernes. Alan Velasco volvió a realizar trabajos de fútbol con normalidad tras superar la lesión en su rodilla izquierda y todo indica que podría reaparecer en la lista de convocados para el próximo compromiso del equipo por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
El volante ofensivo participó de un ensayo con el grupo de suplentes y respondió de buena manera a las exigencias físicas, un paso clave dentro de su proceso de recuperación. La intención del cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda es evaluar su evolución durante los próximos días para determinar si estará en condiciones de formar parte del clásico frente a San Lorenzo de Almagro.
Velasco llevaba varias semanas fuera de las canchas luego de sufrir un esguince en la rodilla izquierda durante el partido ante Deportivo Riestra en la primera fecha del torneo. Aquella acción encendió las alarmas dentro del club, sobre todo porque el jugador ya había atravesado anteriormente una lesión grave en esa misma articulación.
Tras casi un mes y medio de recuperación, el exfutbolista de Independiente dio un paso fundamental al volver a entrenarse con pelota. En el cuerpo técnico consideran que su regreso puede ser clave para mejorar el funcionamiento ofensivo del equipo, que en las últimas semanas evidenció dificultades para generar juego y conectar el mediocampo con el ataque.
La ausencia del creativo se había hecho notar especialmente después de la lesión de Carlos Palacios, una baja que obligó a reconfigurar el armado ofensivo. En ese contexto, la recuperación de Velasco aparece como una alternativa importante para recuperar variantes en la zona de creación.
En paralelo, el cuerpo médico sigue de cerca la evolución de Exequiel Zeballos. El delantero continúa con la rehabilitación de su desgarro en el isquiotibial, una lesión que sufrió a principios de febrero. En los últimos días comenzó a realizar trabajos con pelota, aunque todavía no recibió el alta médica para volver a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel.
Por ahora, el panorama más cercano indica que Velasco podría ser la principal novedad en la convocatoria para el clásico ante San Lorenzo. Si responde bien a las cargas físicas en los próximos entrenamientos, el club de la Ribera sumaría una pieza importante en un momento en el que busca consolidar su rendimiento y mantener la levantada futbolística mostrada en sus últimas presentaciones.
