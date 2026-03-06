Alan Velasco volvió a entrenarse con normalidad en Boca y apunta a llegar al clásico

carlos palacios

En paralelo, el cuerpo médico sigue de cerca la evolución de Exequiel Zeballos. El delantero continúa con la rehabilitación de su desgarro en el isquiotibial, una lesión que sufrió a principios de febrero. En los últimos días comenzó a realizar trabajos con pelota, aunque todavía no recibió el alta médica para volver a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel.

Por ahora, el panorama más cercano indica que Velasco podría ser la principal novedad en la convocatoria para el clásico ante San Lorenzo. Si responde bien a las cargas físicas en los próximos entrenamientos, el club de la Ribera sumaría una pieza importante en un momento en el que busca consolidar su rendimiento y mantener la levantada futbolística mostrada en sus últimas presentaciones.