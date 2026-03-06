Real Madrid fue sancionado por la UEFA tras un gesto discriminatorio en el Bernabéu
Tras lo ocurrido con Gianluca Prestianni, la entidad que rige el fútbol europeo castigó al club español con una multa económica y una advertencia de cierre parcial del estadio.
La UEFA decidió sancionar al Real Madrid luego de un episodio discriminatorio ocurrido durante el encuentro frente al Benfica por los playoffs de la Champions League 2025/26. El organismo europeo confirmó una multa de 15.000 euros para el club español tras detectar un gesto nazi realizado por un espectador en las tribunas del Estadio Santiago Bernabéu.
El incidente tuvo lugar durante el partido de vuelta disputado el 25 de febrero en Madrid y fue registrado por las cámaras de seguridad del estadio. A partir de esas imágenes, el responsable pudo ser identificado rápidamente por el personal de seguridad del club.
Según informó la propia institución madrileña, ese mismo día se inició un procedimiento para expulsar al hincha involucrado. El aficionado fue retirado del estadio tras ser localizado y el club puso en marcha las medidas disciplinarias correspondientes para evitar que vuelva a ingresar al recinto.
Tras lo ocurrido, el Merengue emitió un comunicado oficial en el que manifestó su rechazo a este tipo de comportamientos. “El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad”, expresó la institución en el documento difundido horas después del partido.
A pesar de esa postura pública y de la rápida actuación del club para identificar al responsable, el ente regulatorio del fútbol europeo resolvió aplicar igualmente una sanción económica. Además, el organismo dejó establecida una medida disciplinaria adicional que podría afectar al estadio en caso de reincidencia.
En concreto, la entidad determinó el cierre parcial de sectores del Bernabéu como castigo condicional. La sanción contempla la clausura de 500 asientos ubicados en zonas cercanas a la tribuna sur inferior, aunque esta medida solo se ejecutará si vuelven a registrarse comportamientos racistas o discriminatorios en futuros encuentros organizados por la UEFA.
El comunicado de la UEFA contra Real Madrid
Multar al Real Madrid C.F. con 15 000 euros y ordenar el cierre parcial del estadio del Real Madrid C.F. (es decir, 500 asientos adyacentes de la grada sur inferior) durante el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA en el que el Real Madrid C.F. juegue como club anfitrión, por el comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados. Dicho cierre del estadio queda suspendido durante un período de prueba de un (1) año, a partir de la fecha de la presente decisión.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario