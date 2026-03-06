Real Madrid fue sancionado por la UEFA tras un gesto discriminatorio en el Bernabéu

En concreto, la entidad determinó el cierre parcial de sectores del Bernabéu como castigo condicional. La sanción contempla la clausura de 500 asientos ubicados en zonas cercanas a la tribuna sur inferior, aunque esta medida solo se ejecutará si vuelven a registrarse comportamientos racistas o discriminatorios en futuros encuentros organizados por la UEFA.

santiago bernabeu

El comunicado de la UEFA contra Real Madrid

Multar al Real Madrid C.F. con 15 000 euros y ordenar el cierre parcial del estadio del Real Madrid C.F. (es decir, 500 asientos adyacentes de la grada sur inferior) durante el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA en el que el Real Madrid C.F. juegue como club anfitrión, por el comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados. Dicho cierre del estadio queda suspendido durante un período de prueba de un (1) año, a partir de la fecha de la presente decisión.