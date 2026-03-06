Boca espera por Paulo Dybala: fue operado y tendrá varias semanas de recuperación
El delantero argentino se sometió a una artroscopía en su rodilla izquierda y afrontará cerca de 45 días de recuperación.
El presente de Paulo Dybala atraviesa un momento complejo desde lo físico. El atacante argentino fue operado este viernes en Roma debido a una lesión en su rodilla izquierda, una situación que lo mantendrá fuera de las canchas durante varias semanas y que vuelve a poner el foco sobre su futuro futbolístico. La intervención consistió en una artroscopía, un procedimiento quirúrgico que permite explorar y tratar lesiones dentro de la articulación.
Según trascendió desde medios italianos, el objetivo principal fue analizar con mayor precisión el estado de la rodilla del futbolista y evaluar el mejor camino para su recuperación. Los primeros reportes indican que el tiempo estimado de rehabilitación rondará los 45 días, por lo que el cordobés no volvería a jugar hasta comienzos de mayo.
La decisión de pasar por el quirófano llegó después de que el delantero sintiera un nuevo dolor durante un entrenamiento reciente. Aunque venía arrastrando molestias desde hacía tiempo, el inconveniente se agravó y obligó al cuerpo médico del club italiano a optar por la cirugía. Desde principios de año, la "Joya" ya se había perdido varios partidos por este problema físico, lo que encendió las alarmas tanto en su equipo como en el entorno de la selección argentina.
Los estudios realizados en las últimas semanas detectaron una pequeña lesión en el menisco que no había aparecido con claridad en las resonancias previas. Por ese motivo, el futbolista decidió operarse ahora para evitar que el problema se agrave más adelante y así no tener que realizar el procedimiento durante el receso del fútbol europeo.
En medio de este panorama médico aparece también una cuestión deportiva que genera expectativa en Argentina. Boca sigue muy de cerca la situación contractual del delantero y mantiene conversaciones para intentar seducirlo con un posible regreso al país a partir de mitad de año. El club de la Ribera sueña con poder incorporarlo en el mercado de junio, una posibilidad que entusiasma a los hinchas pero que todavía depende de varios factores.
En Italia, sin embargo, el panorama no es tan sencillo. En Roma valoran el talento de Dybala y analizan ofrecerle una renovación de contrato, aunque con una reducción salarial importante. Esa negociación será clave para determinar si el futbolista continúa su carrera en Europa o si finalmente decide dar el salto al fútbol argentino.
Mientras tanto, el jugador atraviesa también un momento especial en lo personal. Hace pocos días fue padre de Gia junto a Oriana Sabatini, un acontecimiento que coincidió con esta situación deportiva. Durante las próximas semanas se enfocará en su recuperación con el objetivo de volver a las canchas en óptimas condiciones y mantener su lugar en la consideración de la Selección Argentina de cara a la próxima Copa del Mundo.
