Boca espera por Paulo Dybala: fue operado y tendrá varias semanas de recuperación

paulo dybala

En Italia, sin embargo, el panorama no es tan sencillo. En Roma valoran el talento de Dybala y analizan ofrecerle una renovación de contrato, aunque con una reducción salarial importante. Esa negociación será clave para determinar si el futbolista continúa su carrera en Europa o si finalmente decide dar el salto al fútbol argentino.

Mientras tanto, el jugador atraviesa también un momento especial en lo personal. Hace pocos días fue padre de Gia junto a Oriana Sabatini, un acontecimiento que coincidió con esta situación deportiva. Durante las próximas semanas se enfocará en su recuperación con el objetivo de volver a las canchas en óptimas condiciones y mantener su lugar en la consideración de la Selección Argentina de cara a la próxima Copa del Mundo.