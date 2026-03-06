River ya conoce los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026

En esta edición del torneo participarán 32 equipos en la fase de grupos. Los ganadores de cada zona avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar una ronda previa frente a los terceros clasificados provenientes de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La final de la Copa Sudamericana 2026 ya tiene sede confirmada: se jugará el 21 de noviembre en la ciudad de Barranquilla, que albergará el partido decisivo del segundo torneo de clubes más importante del continente.

sorteo copa sudamericana

Cuándo se jugará la fase de grupos de la Sudamericana

Fecha 1: Semana del 8 de abril

Semana del 8 de abril Fecha 2: Semana del 15 de abril

Semana del 15 de abril Fecha 3: Semana del 29 de abril

Semana del 29 de abril Fecha 4: Semana del 6 de mayo

Semana del 6 de mayo Fecha 5: Semana del 20 de mayo

Semana del 20 de mayo Fecha 6: Semana del 27 de mayo