River ya conoce los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026
La Conmebol confirmó la distribución de los equipos para el sorteo de la fase de grupos del torneo continental. El Millonario será cabeza de serie.
La Conmebol dio a conocer la conformación de los bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, instancia que contará con la participación de varios equipos argentinos y que tendrá a River, entre otros, como uno de los principales protagonistas.
El conjunto de Núñez aparece ubicado en el Bombo 1 gracias a su posición en el ranking continental, lo que lo convierte en cabeza de serie para la próxima etapa del certamen. De esta manera, el Millonario evitará enfrentarse en la fase inicial con otros equipos que integran ese mismo grupo.
Junto a la entidad riverplatense también estarán en el primer bombo clubes de peso en el continente como Atlético Mineiro, São Paulo, Racing Club, Grêmio, Olimpia, Santos y América de Cali.
En cuanto a los otros equipos argentinos que participarán en la competencia, San Lorenzo y Tigre fueron ubicados en el Bombo 2. Por su parte, Barracas Central y Deportivo Riestra integrarán el Bombo 4, ya que no cuentan con posición en el ranking de la Conmebol debido a su escasa o nula participación previa en torneos internacionales.
Cuándo se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026
El sorteo que definirá la composición de los ocho grupos del torneo se realizará el 19 de marzo en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque. Allí quedarán determinados los cruces para la fase inicial del campeonato. Un aspecto clave del reglamento es que no puede haber dos equipos del mismo país en un mismo grupo, por lo que los clubes argentinos quedarán distribuidos en diferentes zonas durante el sorteo.
En esta edición del torneo participarán 32 equipos en la fase de grupos. Los ganadores de cada zona avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar una ronda previa frente a los terceros clasificados provenientes de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
La final de la Copa Sudamericana 2026 ya tiene sede confirmada: se jugará el 21 de noviembre en la ciudad de Barranquilla, que albergará el partido decisivo del segundo torneo de clubes más importante del continente.
Cuándo se jugará la fase de grupos de la Sudamericana
- Fecha 1: Semana del 8 de abril
- Fecha 2: Semana del 15 de abril
- Fecha 3: Semana del 29 de abril
- Fecha 4: Semana del 6 de mayo
- Fecha 5: Semana del 20 de mayo
- Fecha 6: Semana del 27 de mayo
