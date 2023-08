Alan Velasco habló sobre el interés de Boca tras ser la figura de Dallas ante Inter Miami

Consultado por un sondeo de Boca en los últimos meses, Velasco aclaró que recibió un comentario de su representante de un "interés" pero no se avanzó más: “Hace algunas semanas mi representante me había dicho que había cierto interés de Boca, pero no pasó más que eso. Estoy en Dallas, tengo contrato y estoy cómodo”, concluyó el jugador que llegó a la MLS en febrero de 2022 por una suma cercana a los 8 millones de dólares.

lionel messi alan velasco inter miami dallas.jpg

Qué dijo Alan Velasco del interés de Boca