Alarma en Boca: baja sensible para visitar a Aldosivi por el Torneo Clausura
Marco Pellegrino sufrió una lesión muscular y no estará disponible para el duelo en Mar del Plata. Russo evalúa a su reemplazante.
Boca vive horas de preocupación en la previa del viaje a Mar del Plata. Cuando el equipo de Miguel Ángel Russo se preparaba para enfrentar este domingo a Aldosivi en el estadio José María Minella, una mala noticia golpeó al cuerpo técnico: Marco Pellegrino será baja al menos por tres semanas.
El defensor, uno de los puntos más altos del semestre, se lesionó durante la práctica del martes. Según el parte médico oficial, “el jugador Marco Pellegrino presenta una lesión muscular Grado II del obturador externo izquierdo”, un músculo profundo clave en la rotación de cadera.
La ausencia del zaguero obliga a Russo a rearmar la defensa para el duelo ante el Tiburón, pactado para este domingo 31 de agosto a las 14.30. Todas las miradas apuntan a Ayrton Costa, que tendría la chance de regresar al XI titular. El exfutbolista de Independiente, que había sido figura durante el primer semestre y el Mundial de Clubes, perdió terreno con la llegada de Pellegrino, pero ahora se perfila como el reemplazo natural para acompañar a Figal en la zaga.
Con esta baja, Boca ajusta detalles en una semana clave, buscando sumar su tercer triunfo consecutivo en el Torneo Clausura y mantenerse en la pelea por un lugar en la próxima Copa Libertadores. Hasta el momento está consiguiendo ese boleto a través de la Tabla Anual pero sabe que deberá seguir sumando todo lo que pueda para intentar asegurarlo con algunas fechas de anticipación en un torneo que está más parejo que nunca.
Los números de Mateo Pellegrino desde su llegada a Boca
Desde que Boca le compró el pase a Milan en 3,5 millones de euros, el defensor central disputó, entre todas las competencias, 8 encuentros con la camiseta azul y oro. Aún no convirtió goles pero se convirtió en una pieza fundamental del equipo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario