Alarma en Boca: baja sensible para visitar a Aldosivi por el Torneo Clausura

La ausencia del zaguero obliga a Russo a rearmar la defensa para el duelo ante el Tiburón, pactado para este domingo 31 de agosto a las 14.30. Todas las miradas apuntan a Ayrton Costa, que tendría la chance de regresar al XI titular. El exfutbolista de Independiente, que había sido figura durante el primer semestre y el Mundial de Clubes, perdió terreno con la llegada de Pellegrino, pero ahora se perfila como el reemplazo natural para acompañar a Figal en la zaga.