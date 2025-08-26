Ángel Di María y un inesperado palazo a Boca: "El gol de Merentiel..."

El gol de Merentiel contra Banfield, una de las grandes polémicas de la fecha

En el segundo tiempo del partido ante Banfield, Boca logró imponerse en el marcador con un gol de Miguel Merentiel. El cual tardó en ser cobrado por el árbitro del partido debido a que se estaba buscando una presunta falta del delantero Xeneize contra el defensor del Taladro, Alexis Maldonado. El equipo visitante pedía falta de La Bestia a la hora de ganarle la posición al central. Pero finalmente, el VAR determinó que no hubo infracción del delantero y el tanto fue convalidado.

¿HABÍA FALTA DE MERENTIEL EN EL 1-0 DE BOCA?



Maldonado cayó en el área de Banfield, pero el gol del Xeneize terminó siendo válido.



