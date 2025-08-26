Ángel Di María y un inesperado palazo a Boca: "El gol de Merentiel..."
El delantero de Rosario Central habló en conferencia tras el clásico con Newell's y lanzó una frase que encendió la polémica.
Luego del triunfo de Rosario Central sobre Newell’s en el clásico, Ángel Di María habló en conferencia de prensa y dejó una declaración que rápidamente se viralizó. El campeón del mundo con la Selección Argentina se refirió a las críticas sobre supuestos beneficios arbitrales a favor del Canalla y, de paso, le tiró un palazo a Boca que no pasó para nada desapercibido.
“Si hablamos de eso, deberíamos hablar del gol de Boca contra Banfield, que para mí fue falta antes del gol de Merentiel”, disparó el delantero, en referencia al tanto del uruguayo en el triunfo del Xeneize ante el Taladro.
En medio de las consultas sobre los penales cobrados a favor del equipo de Ariel Holan, Fideo respondió con ironía: “Ya estoy acostumbrado a que siempre me metan en todos los quilombos. Lo de los penales siempre es lo mismo: se habla mucho más cuando hay un jugador importante. Los dos penales que tuvimos fueron claros. Si tuviésemos ayuda, estaríamos primeros”.
Con esta frase, Di María no solo defendió el rendimiento de Central, sino que también reavivó el debate sobre el uso del VAR y los arbitrajes en el fútbol argentino, un tema que genera discusiones fecha tras fecha.
El gol de Merentiel contra Banfield, una de las grandes polémicas de la fecha
En el segundo tiempo del partido ante Banfield, Boca logró imponerse en el marcador con un gol de Miguel Merentiel. El cual tardó en ser cobrado por el árbitro del partido debido a que se estaba buscando una presunta falta del delantero Xeneize contra el defensor del Taladro, Alexis Maldonado. El equipo visitante pedía falta de La Bestia a la hora de ganarle la posición al central. Pero finalmente, el VAR determinó que no hubo infracción del delantero y el tanto fue convalidado.
