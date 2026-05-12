Alarma en el fútbol argentino por la cantidad de roturas de ligamentos: ya hubo 20 casos en 2026

A lo largo de la temporada hubo situaciones que llamaron especialmente la atención por la concentración de casos dentro de un mismo plantel. Uno de los ejemplos más impactantes se dio en Estudiantes de Río Cuarto, que ya sufrió tres roturas de ligamentos en apenas unos meses. Valentín Fenoglio, Matías Ruiz Díaz y Lucas González padecieron la misma lesión durante febrero, un golpe durísimo para el club.

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San Lorenzo también atravesó una situación excepcional: el 11 de marzo, en un partido frente a Boca disputado en La Bombonera, Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron roturas de ligamentos en el mismo encuentro, una coincidencia que encendió todavía más las alarmas.

Los 20 jugadores de la Liga Profesional con rotura de ligamentos en 2026

Simón Rivero (Tigre) Valentín Fenoglio (Estudiantes RC) Manuel Romero (Instituto) Matías Gómez (Talleres) Matías Ruiz Díaz (Estudiantes RC) Jano Gordon (Vélez) Fernando Juárez (Central Córdoba) Juan Carlos Portillo (River) Lucas González (Estudiantes RC) Valentín Carboni (Racing) Federico Gomes Gerth (Unión) Ezequiel Cerutti (San Lorenzo) Gastón Hernández (San Lorenzo) Carlos Villalba (Sarmiento) Imanol González (Gimnasia de Mendoza) Agustín Marchesin (Boca) Agustín Seyral (Sarmiento) Gastón Suso (Atlético Tucumán) Tomás Nasif (Platense) Alan Forneris (Racing)

La cifra se vuelve todavía más impactante si se agregan los casos de Alejo Montero, de Newell’s, y Gastón Martínez, de Belgrano, quienes sufrieron la lesión a fines de 2025 y continúan transitando sus respectivas recuperaciones durante esta temporada. En total, serían 22 futbolistas atravesando rehabilitaciones largas por roturas ligamentarias.

La gravedad de estas lesiones implica recuperaciones que suelen demandar entre seis y nueve meses, aunque en algunos casos los plazos pueden extenderse aún más. Esto no solo afecta el rendimiento deportivo de los equipos, sino también el aspecto emocional de los futbolistas, muchos de los cuales deben afrontar extensos procesos de rehabilitación para volver a competir.

Mientras tanto, en el fútbol argentino crece la preocupación y empiezan a surgir cuestionamientos sobre la planificación física, el estado de los campos de juego y la acumulación de competencias. La cantidad de casos registrados en apenas cinco meses dejó de ser una coincidencia y empieza a instalarse como un problema estructural que exige respuestas urgentes.