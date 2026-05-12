Alarma en el fútbol argentino por la cantidad de roturas de ligamentos: ya hubo 20 casos en 2026
La grave lesión sufrida por Alan Forneris en Racing volvió a encender la preocupación. Solo en mayo ya se registraron cuatro nuevos casos.
El fútbol argentino atraviesa un escenario cada vez más preocupante debido a la cantidad de lesiones graves que se registran semana tras semana. La confirmación de la rotura de ligamentos cruzados de Alan Forneris, mediocampista de Racing, elevó a 20 la cifra de futbolistas afectados por esta lesión en lo que va de la temporada 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), contando la pretemporada, la fase regular del Torneo Apertura y los playoffs.
La situación comenzó a generar alarma entre médicos, cuerpos técnicos y dirigentes, especialmente porque el ritmo de lesiones parece acelerarse con el correr de los meses. Mayo, de hecho, se transformó en el período más crítico del año: solamente en los primeros 11 días del mes ya hubo cuatro jugadores que sufrieron la misma lesión.
Los casos recientes corresponden a Agustín Seyral, de Sarmiento, y Gastón Suso, de Atlético Tucumán, ambos lesionados el 3 de mayo. Días después se sumó Tomás Nasif, futbolista de Platense, quien sufrió la rotura durante un encuentro de Copa Libertadores frente a Peñarol. Finalmente, Alan Forneris completó esta preocupante secuencia luego de retirarse lesionado entre lágrimas en el partido que Racing disputó frente a Estudiantes.
La frecuencia con la que aparecen estos diagnósticos empieza a resultar inédita para el fútbol argentino y alimenta el debate sobre el desgaste físico de los jugadores, la acumulación de partidos y las exigencias de los calendarios actuales.
A lo largo de la temporada hubo situaciones que llamaron especialmente la atención por la concentración de casos dentro de un mismo plantel. Uno de los ejemplos más impactantes se dio en Estudiantes de Río Cuarto, que ya sufrió tres roturas de ligamentos en apenas unos meses. Valentín Fenoglio, Matías Ruiz Díaz y Lucas González padecieron la misma lesión durante febrero, un golpe durísimo para el club.
San Lorenzo también atravesó una situación excepcional: el 11 de marzo, en un partido frente a Boca disputado en La Bombonera, Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron roturas de ligamentos en el mismo encuentro, una coincidencia que encendió todavía más las alarmas.
Los 20 jugadores de la Liga Profesional con rotura de ligamentos en 2026
- Simón Rivero (Tigre)
- Valentín Fenoglio (Estudiantes RC)
- Manuel Romero (Instituto)
- Matías Gómez (Talleres)
- Matías Ruiz Díaz (Estudiantes RC)
- Jano Gordon (Vélez)
- Fernando Juárez (Central Córdoba)
- Juan Carlos Portillo (River)
- Lucas González (Estudiantes RC)
- Valentín Carboni (Racing)
- Federico Gomes Gerth (Unión)
- Ezequiel Cerutti (San Lorenzo)
- Gastón Hernández (San Lorenzo)
- Carlos Villalba (Sarmiento)
- Imanol González (Gimnasia de Mendoza)
- Agustín Marchesin (Boca)
- Agustín Seyral (Sarmiento)
- Gastón Suso (Atlético Tucumán)
- Tomás Nasif (Platense)
- Alan Forneris (Racing)
La cifra se vuelve todavía más impactante si se agregan los casos de Alejo Montero, de Newell’s, y Gastón Martínez, de Belgrano, quienes sufrieron la lesión a fines de 2025 y continúan transitando sus respectivas recuperaciones durante esta temporada. En total, serían 22 futbolistas atravesando rehabilitaciones largas por roturas ligamentarias.
La gravedad de estas lesiones implica recuperaciones que suelen demandar entre seis y nueve meses, aunque en algunos casos los plazos pueden extenderse aún más. Esto no solo afecta el rendimiento deportivo de los equipos, sino también el aspecto emocional de los futbolistas, muchos de los cuales deben afrontar extensos procesos de rehabilitación para volver a competir.
Mientras tanto, en el fútbol argentino crece la preocupación y empiezan a surgir cuestionamientos sobre la planificación física, el estado de los campos de juego y la acumulación de competencias. La cantidad de casos registrados en apenas cinco meses dejó de ser una coincidencia y empieza a instalarse como un problema estructural que exige respuestas urgentes.
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