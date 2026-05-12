Héctor Cúper vuelve al ruedo: dirigirá a un club que juega la Copa Libertadores 2026

Además, el equipo todavía mantiene chances de clasificación en la Copa Libertadores, aunque la situación es delicada. Actualmente ocupa el tercer lugar del Grupo B con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. Se encuentra a tres unidades de Deportes Tolima y Coquimbo, los líderes de la zona, por lo que necesitará cerrar una fase de grupos casi perfecta para avanzar a los octavos de final.

La campaña continental había generado ilusión luego de que Universitario alcanzara en 2025 los octavos de final del torneo, pero este año el rendimiento fue mucho más irregular. Por eso, la llegada de Cúper aparece como un intento de recuperar competitividad y experiencia en momentos decisivos.

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La extensa trayectoria de Héctor Cuper como entrenador de fútbol

El entrenador de 70 años desembarca en Perú con una trayectoria que lo ubica entre los técnicos argentinos más reconocidos de las últimas décadas. En Europa dejó una huella importante especialmente en Valencia, club con el que alcanzó dos finales consecutivas de la UEFA Champions League. También conquistó dos Supercopas de España y logró destacadas campañas internacionales.

A nivel sudamericano, uno de sus títulos más recordados fue la Copa Conmebol obtenida con Lanús en la década del noventa, un logro histórico para la institución granate. Además, dirigió clubes de enorme relevancia como Inter de Milán y Parma, y también desarrolló una extensa carrera en selecciones nacionales.

Entre sus experiencias más destacadas aparecen sus pasos por Egipto, combinado al que clasificó al Mundial de Rusia 2018 después de 28 años de ausencia. También condujo a Siria, Georgia, Uzbekistán y República Democrática del Congo, consolidándose como un entrenador con fuerte recorrido internacional. Ahora, en Universitario, tendrá la responsabilidad de devolverle estabilidad futbolística a un equipo que necesita reaccionar rápido.