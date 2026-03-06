Alarma en Portugal: Cristiano Ronaldo se lesionó y estará varias semanas fuera
El delantero portugués encendió las preocupaciones tras confirmarse que su problema muscular demandará un período de recuperación cercano a un mes.
La situación física de Cristiano Ronaldo generó preocupación tanto en su club como en su país luego de que se confirmara que la lesión que sufrió recientemente resultó ser más complicada de lo que se pensaba en un primer momento. La noticia fue confirmada por el entrenador del Al Nassr, Jorge Jesús, quien explicó que el proceso de recuperación demandará varias semanas y obligará al delantero a someterse a un tratamiento específico fuera de Arabia Saudita.
El experimentado atacante portugués, de 41 años, debió abandonar el último partido de su equipo tras experimentar molestias musculares en la parte posterior del muslo derecho. Tras los estudios médicos realizados posteriormente, el diagnóstico determinó que el problema muscular tenía una mayor complejidad de lo que inicialmente se creía, lo que obligará a extremar los cuidados en el proceso de rehabilitación.
El propio entrenador del conjunto saudí se refirió públicamente a la situación en conferencia de prensa y explicó cómo se llegó al diagnóstico definitivo. “En el último partido salió con molestias musculares. Tras las pruebas se evidenció que la lesión era más grave de lo esperado y requería reposo y recuperación”, señaló el técnico al detallar la condición física del futbolista.
El club confirmó oficialmente el problema físico el pasado 3 de marzo, cuando informó que el capitán del equipo había sufrido una lesión muscular en el muslo derecho luego del encuentro frente al Al Fayha. En aquel partido, Ronaldo fue una de los protagonistas: convirtió un gol de penal, falló otro intento desde los doce pasos y, a nueve minutos del final, tuvo que abandonar el campo de juego por las molestias que posteriormente derivaron en el diagnóstico médico.
Tras el encuentro, las imágenes mostraron al delantero con hielo aplicado sobre la zona afectada, lo que ya generaba preocupación entre los hinchas del equipo saudí. Con el correr de los días, los estudios confirmaron que la recuperación demandará un período estimado de al menos cuatro semanas, por lo que el jugador no estará disponible para los próximos compromisos del club.
El propio Jorge Jesús también confirmó que el atacante viajará a Europa para continuar con su tratamiento bajo la supervisión de especialistas de confianza. “Cristiano viajará ahora a España, al igual que otros jugadores que fueron a recibir tratamiento cuando se lesionaron. Su lesión requirió tratamiento en Madrid con su terapeuta personal, y esperamos que regrese pronto y ayude al equipo”.
El panorama genera inquietud especialmente en la Selección de Portugal, ya que el calendario internacional se acerca rápidamente y el delantero podría perderse la próxima ventana de amistosos. Con menos de cien días para el inicio del Mundial, el estado físico de su principal figura se transformó en un tema central para el cuerpo técnico y los aficionados lusos, que esperan que el histórico goleador pueda recuperarse a tiempo para llegar en plenitud a la cita más importante del fútbol.
