Alarma en Portugal: Cristiano Ronaldo se lesionó y estará varias semanas fuera

cristiano ronaldo jorge jesus

El propio Jorge Jesús también confirmó que el atacante viajará a Europa para continuar con su tratamiento bajo la supervisión de especialistas de confianza. “Cristiano viajará ahora a España, al igual que otros jugadores que fueron a recibir tratamiento cuando se lesionaron. Su lesión requirió tratamiento en Madrid con su terapeuta personal, y esperamos que regrese pronto y ayude al equipo”.

El panorama genera inquietud especialmente en la Selección de Portugal, ya que el calendario internacional se acerca rápidamente y el delantero podría perderse la próxima ventana de amistosos. Con menos de cien días para el inicio del Mundial, el estado físico de su principal figura se transformó en un tema central para el cuerpo técnico y los aficionados lusos, que esperan que el histórico goleador pueda recuperarse a tiempo para llegar en plenitud a la cita más importante del fútbol.