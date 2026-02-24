El conmovedor mensaje de Cristiano Ronaldo a una atleta que se lesionó en los Juegos de Invierno

Tras el accidente más reciente, la propia atleta detalló la magnitud de lo ocurrido: “Mi lesión fue mucho más severa que una simple fractura de pierna… Si no me hubiera roto el ligamento cruzado anterior previamente, lo cual me habría ocurrido de todos modos en este accidente, el doctor Tom Hackett no habría estado allí para salvarme la pierna”, reveló. Mientras continúa su recuperación, el respaldo público de figuras como Cristiano se convirtió en un impulso anímico clave para una deportista acostumbrada a desafiar límites y a levantarse frente a la adversidad.

