El conmovedor mensaje de Cristiano Ronaldo a una atleta que se lesionó en los Juegos de Invierno
El astro portugués le dedicó un mensaje cargado de admiración a la histórica esquiadora estadounidense, quien fue operada cinco veces luego de un dramático accidente en Milán-Cortina 2026.
El mundo del deporte volvió a unirse en torno a un gesto de apoyo. Cristiano Ronaldo, ícono indiscutido del fútbol mundial, utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de aliento a Lindsey Vonn, una de las máximas referentes del esquí alpino, quien sufrió una impactante lesión durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.
La estadounidense, de 41 años, protagonizó una de las imágenes más conmovedoras de la competencia cuando, en plena final de descenso femenino, perdió el control y padeció un violento accidente que le provocó la fractura de tibia y severos daños en su pierna izquierda. La gravedad del cuadro obligó a un abordaje médico inmediato y a una serie de intervenciones quirúrgicas de urgencia.
En menos de dos semanas fue sometida a cinco operaciones y, según trascendió, incluso existió la posibilidad concreta de que perdiera la extremidad. En ese contexto delicado, el mensaje de Ronaldo resonó fuerte en la comunidad deportiva. “Los campeones se definen por los momentos que ganan y los momentos en los que se niegan a rendirse. Las montañas que conquistaste nunca fueron más grandes que la fuerza que llevas. Sigue luchando, las leyendas siempre resurgen”, escribió el delantero portugués.
Vonn no tardó en responderle y agradeció el gesto con una frase breve pero sentida: “Viniendo de tí esto significa mucho”. La interacción entre dos figuras de semejante magnitud generó un aluvión de reacciones y puso de relieve la solidaridad que atraviesa a los deportistas de élite, más allá de las disciplinas.
La trayectoria de Vonn explica en parte la repercusión. La esquiadora construyó una carrera legendaria, con dos medallas doradas en Vancouver 2010 -oro en descenso y bronce en supergigante- y otro bronce en Pyeongchang 2018. Su nombre quedó asociado a la resiliencia, ya que a lo largo de su carrera debió superar múltiples lesiones graves.
Tras el accidente más reciente, la propia atleta detalló la magnitud de lo ocurrido: “Mi lesión fue mucho más severa que una simple fractura de pierna… Si no me hubiera roto el ligamento cruzado anterior previamente, lo cual me habría ocurrido de todos modos en este accidente, el doctor Tom Hackett no habría estado allí para salvarme la pierna”, reveló. Mientras continúa su recuperación, el respaldo público de figuras como Cristiano se convirtió en un impulso anímico clave para una deportista acostumbrada a desafiar límites y a levantarse frente a la adversidad.
