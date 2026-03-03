Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita tras bombardeos en Medio Oriente: voló a Madrid
El delantero del Al-Nassr salió de Riad en un avión privado tras el ataque iraní a la Embajada de Estados Unidos, mientras crece la tensión en Medio Oriente.
Cristiano Ronaldo abandonó Arabia Saudita junto a su familia luego de los bombardeos atribuidos a Irán contra la Embajada de Estados Unidos en Riad. El futbolista del Al-Nassr viajó de urgencia a Madrid ante la escalada del conflicto en Medio Oriente.
El conflicto en Medio Oriente se agudizó exponencialmente en las últimas horas. A tal punto que Irán bombardeó la Embajada que Estados Unidos tiene en Arabia Saudita y generó un clima de máxima tensión en la región. En ese contexto, el futbolista luso decidió abandonar el territorio saudí para resguardar a su familia. El delantero reside en la ciudad de Riad desde enero de 2023, cuando se convirtió en refuerzo del Al-Nassr, por lo que el ataque ocurrió cerca de su lugar de residencia.
Según reportaron los mapas de seguimiento aéreo, el capitán de Portugal partió de urgencia rumbo a España a bordo de un avión privado. El destino elegido fue Madrid, ciudad en la que vivió entre 2009 y 2018 mientras brillaba como una de las máximas figuras del Real Madrid.
Rio Ferdinand y los bombardeos en Dubai
Por ser aliado estratégico de Estados Unidos, Dubai también sufrió bombardeos de Irán. Sin embargo, a diferencia de lo que logró Ronaldo, Rio Ferdinand -quien reside allí desde hace varios meses con su familia- no pudo escapar. El ex futbolista del Manchester United relató el difícil momento que atraviesan refugiados en uno de los bunkers de la ciudad.
"Da miedo oír misiles, aviones y cazas... y oír grandes bombas. Se trata de explicar a tus hijos lo que está pasando y ayudarlos a superar este momento, lo cual es importante, especialmente como padre de familia. Quieres intentar mantener la calma", reconoció en su podcast.
Irán y el Mundial 2026 en duda
El fuego cruzado que Estados Unidos abrió contra Irán no solo mantiene en vilo al planeta, sino que también puso en duda la participación del equipo de Amir Ghalenoei en el Mundial 2026. Aunque por el momento solo son rumores, existe la posibilidad de que el seleccionado iraní decida bajarse voluntariamente de la competencia como protesta o, incluso, que sea descalificado, tal como le sucedió a Rusia en la edición anterior.
El reglamento establece que "si una asociación participante se retira o es excluida, el Consejo FIFA decidirá sobre su sustitución". Dado que el sorteo realizado en diciembre no puede repetirse y deben mantenerse los mismos cupos por federación, el reemplazante debería ser el siguiente mejor clasificado de las Eliminatorias de Asia.
En caso de concretarse una baja, el equipo suplente sería incluido automáticamente en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, heredando el mismo calendario. Su debut está previsto para el jueves 15 de junio frente al conjunto oceánico.
