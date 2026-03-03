Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita tras bombardeos en Medio Oriente: voló a Madrid

cristiano ronaldo 1

Irán y el Mundial 2026 en duda

El fuego cruzado que Estados Unidos abrió contra Irán no solo mantiene en vilo al planeta, sino que también puso en duda la participación del equipo de Amir Ghalenoei en el Mundial 2026. Aunque por el momento solo son rumores, existe la posibilidad de que el seleccionado iraní decida bajarse voluntariamente de la competencia como protesta o, incluso, que sea descalificado, tal como le sucedió a Rusia en la edición anterior.

El reglamento establece que "si una asociación participante se retira o es excluida, el Consejo FIFA decidirá sobre su sustitución". Dado que el sorteo realizado en diciembre no puede repetirse y deben mantenerse los mismos cupos por federación, el reemplazante debería ser el siguiente mejor clasificado de las Eliminatorias de Asia.

En caso de concretarse una baja, el equipo suplente sería incluido automáticamente en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, heredando el mismo calendario. Su debut está previsto para el jueves 15 de junio frente al conjunto oceánico.