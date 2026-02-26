Nuevo accionista: Cristiano Ronaldo compró una parte de un importante club de España

El propio Ronaldo explicó los motivos de su decisión: “Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo”. Y agregó: “La UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento”. Sus palabras reflejan una visión que excede lo deportivo y apunta a la gestión institucional.