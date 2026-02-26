Nuevo accionista: Cristiano Ronaldo compró una parte de un importante club de España
El delantero portugués adquirió el 25% del club andaluz que compite en la segunda división española y dio un paso firme en su proyecto de inversión dentro del fútbol europeo.
El nombre de Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el centro de la escena en el fútbol español, aunque esta vez lejos del césped. El actual delantero de Al-Nassr oficializó la compra del 25% de la UD Almería, institución que compite en LaLiga Hypermotion y que pelea por regresar a la máxima categoría.
La operación se concretó a través de CR7 Sports Investments, una filial de su holding empresarial, y fue definida desde su entorno como una apuesta estratégica a mediano y largo plazo. Si bien no trascendieron cifras oficiales, la movida confirma la intención del capitán portugués de consolidarse también como dirigente e inversor dentro de la estructura del fútbol europeo.
La noticia había sido anticipada por el diario Marca, que deslizó que el acuerdo “es algo cocinado desde hace mucho tiempo”. El desembarco se produce tras la llegada al club de Mohamed Al-Khereiji y el ingreso de capital saudí, un contexto que facilitó la participación del máximo goleador histórico del Real Madrid en el accionariado.
El propio Ronaldo explicó los motivos de su decisión: “Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo”. Y agregó: “La UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento”. Sus palabras reflejan una visión que excede lo deportivo y apunta a la gestión institucional.
Desde la dirigencia del club andaluz celebraron la incorporación. El presidente destacó: “Estamos muy satisfechos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Está considerado como el mejor en el campo, conoce las ligas españolas muy bien y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en el primer equipo como en la cantera”.
Más allá de los goles que continúa marcando en Arabia Saudita, este movimiento confirma la expansión de su perfil empresario. Ronaldo ya había manifestado su interés en ser propietario de un club durante los Dubai Globe Soccer Awards de 2024. Ahora, con esta adquisición, da un paso concreto hacia ese objetivo y vuelve a vincular su nombre al fútbol español, esta vez desde los despachos.
