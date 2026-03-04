Alarma en Real Madrid y en Francia por la lesión de Kylian Mbappé a meses del Mundial 2026
El delantero del Merengue arrastra molestias en su rodilla izquierda y viajó a su país para consultar especialistas. La incertidumbre crece.
La situación física de Kylian Mbappé encendió señales de alerta tanto en Real Madrid como en la Selección de Francia. A menos de cien días del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el delantero decidió viajar a su país para tratar una molestia persistente en la rodilla izquierda que lo acompaña desde hace varios meses.
Según trascendió en la prensa española, el atacante no quedó conforme con la evolución de su tratamiento en Madrid y optó por consultar especialistas en Francia. El último parte médico del club indicó que sufrió un esguince en la rodilla izquierda, aunque versiones periodísticas señalan que el ligamento cruzado posterior estaría exigido al límite, lo que complica los plazos de recuperación.
La dolencia se originó el 7 de diciembre, en un encuentro frente al Celta de Vigo, cuando debió abandonar el campo con evidentes gestos de dolor. Desde entonces, alternó presencias y ausencias, sin lograr continuidad ni alcanzar su mejor forma física. Esa irregularidad preocupa de cara a los compromisos decisivos que se aproximan.
En el club blanco desean contar con él para los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, pero el futbolista prioriza una recuperación completa antes de volver a competir. “Queremos que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al 100% con la máxima confianza y con la mayor seguridad posible en cuanto él se encuentre totalmente recuperado y desaparezcan esas pequeñas molestias. Tenemos muy claro lo que le pasa”, explicó Arbeloa en conferencia de prensa.
El entorno del jugador y el cuerpo técnico francés siguen de cerca la evolución, conscientes de que la Copa del Mundo se aproxima rápidamente. Con el calendario apretado y una lesión que no termina de resolverse, el futuro inmediato de Mbappé es una incógnita que mantiene en vilo a dos gigantes del fútbol mundial.
