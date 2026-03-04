Alarma en Real Madrid y en Francia por la lesión de Kylian Mbappé a meses del Mundial 2026

mbappe

En el club blanco desean contar con él para los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, pero el futbolista prioriza una recuperación completa antes de volver a competir. “Queremos que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al 100% con la máxima confianza y con la mayor seguridad posible en cuanto él se encuentre totalmente recuperado y desaparezcan esas pequeñas molestias. Tenemos muy claro lo que le pasa”, explicó Arbeloa en conferencia de prensa.