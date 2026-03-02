Real Madrid confirmó que Kylian Mbappé sufrió un esguince en la rodilla izquierda

También la selección de Francia sigue de cerca la evolución de su capitán. El combinado galo tiene previstos amistosos ante Brasil el 26 de marzo en Boston y frente a Colombia el 29 en Washington, en la antesala del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. Por ahora, en Madrid reina la cautela y el foco está puesto en la recuperación del delantero para que pueda regresar en plenitud en el tramo decisivo de la temporada.