Real Madrid confirmó que Kylian Mbappé sufrió un esguince en la rodilla izquierda
El Real Madrid informó que Kylian Mbappé padece un esguince en la rodilla izquierda. Será tratado de forma conservadora y está descartada una cirugía.
El Real Madrid encendió las alarmas este lunes al comunicar oficialmente que Kylian Mbappé sufre un esguince en la rodilla izquierda. El diagnóstico se conoció luego de que el delantero se sometiera a pruebas médicas en París, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del club español.
“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda”, indicó la institución en un comunicado oficial. Desde la Casa Blanca señalaron que el atacante será tratado de manera conservadora y no brindaron precisiones sobre el tiempo estimado de recuperación.
El entorno del capitán de la selección francesa explicó que el viaje a París tuvo como objetivo realizar “un balance preciso de la evolución” de la molestia que arrastra desde diciembre. “De común acuerdo con el club, se realizaron pruebas complementarias para establecer un balance preciso sobre la evolución de su rodilla”, detallaron en un comunicado difundido a la AFP. Además, aclararon que “en este momento está descartada una intervención quirúrgica” y que el estudio apunta a “optimizar su seguimiento y preparar un regreso en las mejores condiciones”.
Mbappé arrastra problemas en el ligamento externo de la rodilla izquierda desde finales de 2025 y ya se había perdido el partido de vuelta ante Benfica por los playoffs de la Champions League, luego de sentir “un dolor demasiado persistente” durante un entrenamiento.
Dudas para la Champions y la selección francesa
La lesión llega en un momento clave para el Real Madrid. En el horizonte aparecen los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Manchester City, con partidos programados para el 11 y el 17 de marzo.
También la selección de Francia sigue de cerca la evolución de su capitán. El combinado galo tiene previstos amistosos ante Brasil el 26 de marzo en Boston y frente a Colombia el 29 en Washington, en la antesala del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. Por ahora, en Madrid reina la cautela y el foco está puesto en la recuperación del delantero para que pueda regresar en plenitud en el tramo decisivo de la temporada.
