Chilavert, lapidario contra Courtois: "Lamentable es él, que le sacó la novia a un compañero"

Además, el paraguayo denunció una supuesta doble vara en el trato hacia los sudamericanos, citando presuntos insultos de Mbappé y Vinícius contra el joven Gianluca Prestianni, y apuntó: "Ellos te pueden decir de todo y vos no podés decir nada".

Chilavert courtois

Chilavert no se detuvo allí y cerró su descargo con una fuerte crítica técnica y cultural. "Díganle a Courtois que aprenda a jugar con los pies, que se anime a salir del área y patear tiros libres o penales, porque realmente es un arquero normal", cuestionó, minimizando las condiciones del belga.

Asimismo, y para cerrar esta nueva intervención, el ex Vélez defendió los "valores de Sudamérica" frente a lo que considera una decadencia en Europa, escalando el conflicto a un terreno que excede largamente lo futbolístico.