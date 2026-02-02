Alarma en River: se confirmó el grado de la lesión de Sebastián Driussi

Sequía ofensiva en River

La lesión de Driussi agrava un problema estructural que desvela al entrenador: la falta de gol. En las primeras tres fechas del campeonato, River apenas logró marcar tres tantos, y la estadística más preocupante es que ningún delantero del plantel ha podido convertir todavía.

Con el arco cerrado para los atacantes y la enfermería sumando nombres, el técnico deberá mover piezas de cara a lo que viene. La ausencia de Driussi obliga a buscar variantes en un puesto donde la confianza parece estar en su punto más bajo, mientras la exigencia del calendario no da tregua.