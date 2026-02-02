Operaron a Rodrigo Battaglia: cuánto tiempo lo perderá Boca

La intervención quirúrgica se realizó luego de que el cuerpo médico confirmara que el mediocampista arrastraba dolor desde el año pasado y que la evolución no era la esperada. La recuperación de este tipo de lesiones tiene un plazo estimado de al menos seis meses, por lo que el futbolista se perderá el Torneo Apertura, la Copa Argentina y el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.