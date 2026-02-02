Operaron a Rodrigo Battaglia: cuánto tiempo lo perderá Boca
El volante fue operado del tendón de Aquiles y el Xeneize lo perderá por varios meses en una baja sensible para el Apertura, la Copa Argentina y la Libertadores.
Rodrigo Battaglia fue operado este lunes de una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles, una intervención que ya estaba programada. La recuperación demandará un tiempo prolongado y lo dejará fuera de las canchas durante gran parte del primer semestre, afectando los planes de Boca en varias competencias.
La intervención quirúrgica se realizó luego de que el cuerpo médico confirmara que el mediocampista arrastraba dolor desde el año pasado y que la evolución no era la esperada. La recuperación de este tipo de lesiones tiene un plazo estimado de al menos seis meses, por lo que el futbolista se perderá el Torneo Apertura, la Copa Argentina y el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Se trata de una baja importante para Claudio Ubeda, ya que, si bien el futbolista no venía siendo titular, había tenido una participación sostenida desde su llegada en enero de 2025. En ese período disputó 35 partidos y marcó cinco goles, entre ellos uno ante Benfica en el Mundial de Clubes, desempeñándose tanto como marcador central como en el mediocampo junto a Leandro Paredes.
La chance que tiene Boca de sumar un refuerzo tras la lesión de Rodrigo Battaglia
A partir de esta lesión, Boca quedó habilitado para incorporar un refuerzo adicional pese al cierre del mercado de pases. El reglamento de la AFA contempla un cupo extraordinario para los equipos que sufran lesiones graves, otorgando un plazo de diez días para buscar un reemplazante.
En ese contexto, Juan Román Riquelme analiza reforzar el ataque, con especial interés en sumar un centrodelantero o un extremo. Más allá de las declaraciones públicas del entrenador Claudio Úbeda, en el club consideran clave aprovechar esta ventana excepcional para fortalecer el plantel en un semestre cargado de compromisos y que tendrá la vara muy alta luego de los refuerzos que llegaron.
