La Selección Argentina superó a Honduras y sumó cuatro debutantes: dos de River y uno de Boca

Los cuatro nuevos nombres de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

santiago beltran

A los 80 minutos del encuentro disputado en Texas, el estratega mandó al campo de juego al arquero de River, Santiago Beltrán, al mediocampista de Boca, Tomás Aranda, y a Nicolás Capaldo, quien se desempeña en el Hamburgo de Alemania. Apenas cinco minutos más tarde, llegó el turno de otro juvenil del conjunto de Núñez: Joaquín Freitas.