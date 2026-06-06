La Selección Argentina superó a Honduras y sumó cuatro debutantes: dos de River y uno de Boca
Durante el triunfo de la Selección Argentina, Lionel Scaloni hizo debutar a Capaldo, Beltrán, Aranda y Freitas. Ya son 65 los estrenos de este ciclo.
En la reciente victoria de la Selección Argentina por 2 a 0 frente a Honduras en el primer amistoso previo al Mundial, el entrenador Lionel Scaloni aprovechó para darles minutos a cuatro nuevos futbolistas. Con estos ingresos, el director técnico alcanzó los 65 debutantes desde que asumió el cargo.
IMPORTANTE: La Selección Argentina cumplió y le ganó 2 a 0 a Honduras en Texas: debutaron tres juveniles
Los cuatro nuevos nombres de Lionel Scaloni en la Selección Argentina
A los 80 minutos del encuentro disputado en Texas, el estratega mandó al campo de juego al arquero de River, Santiago Beltrán, al mediocampista de Boca, Tomás Aranda, y a Nicolás Capaldo, quien se desempeña en el Hamburgo de Alemania. Apenas cinco minutos más tarde, llegó el turno de otro juvenil del conjunto de Núñez: Joaquín Freitas.
Aunque no dispusieron de mucho tiempo para mostrarse, esta decisión representa un enorme voto de confianza de cara al futuro del seleccionado nacional. Actualmente, el único con chances concretas de meterse en la lista definitiva de 26 convocados para la máxima cita es Capaldo, debido a la reciente lesión que sufrió Leonardo Balerdi.
De los ingresados, el que más rebeldía logró demostrar en los pocos minutos que tuvo fue el juvenil Aranda. Tras recibir un buen pase desde el sector izquierdo hacia el vértice del área, enganchó y sacó un potente derechazo que fue contenido de gran manera por el arquero Edrick Menjívar.
Por su parte, los cambios generaron algunas sorpresas tácticas acorde a cómo se estaba dando el cotejo: Beltrán ingresó bajo los tres palos por Juan Musso y Aranda reemplazó a Exequiel Palacios. Lo llamativo fue que Capaldo entró por Giuliano Simeone para moverse improvisadamente como lateral izquierdo, mientras que Freitas ocupó el lugar de extremo derecho tras la salida de Nicolás Otamendi.
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