Alarme en Racing: Santos va a la carga por una de las grandes figuras del equipo

Competencia desde Europa por Marco Di Cesare

El Cagliari de la Serie A de Italia también está interesado en Di Cesare. El equipo dirigido por Fabio Pisacane, que conoce a Diego Milito de su paso por el Genoa, sigue de cerca los movimientos y podría entrar en la puja. Según trascendió, una oferta cercana a USD 6.5 millones sería suficiente para cerrar la salida del defensor.

Los números de Di Cesare en Racing

Desde su llegada al club de Avellaneda, Di Cesare disputó 58 partidos, en los que convirtió 2 goles, dio una asistencia y levantó dos títulos internacionales: la Copa Sudamericana y la Recopa. De concretarse su salida, Racing perdería a una de sus figuras a pocas semanas de la serie decisiva frente a Vélez en la Libertadores.