La Selección Argentina deberá cumplir una sanción de FIFA en el próximo partido: los detalles
La medida responde a los cantos discriminatorios registrados en el duelo frente a Colombia y busca promover la inclusión en el próximo partido ante Venezuela.
La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, recibió una sanción por parte de la FIFA tras los cánticos discriminatorios y homofóbicos que se escucharon durante el empate 1-1 frente a Colombia en el estadio Monumental en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
El castigo consiste en habilitar un sector de la tribuna Centenario Baja para ser ocupado exclusivamente por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que trabajan activamente en la concientización contra la discriminación.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que además se colocará una bandera en la tribuna Centenario Alta con mensajes alusivos a la lucha contra la intolerancia, con el objetivo de reforzar un mensaje de unidad y respeto dentro y fuera de las canchas.
Desde la entidad remarcaron que el compromiso contra el racismo, la xenofobia y la homofobia es inquebrantable y que se seguirán implementando acciones que fomenten la erradicación de estas conductas en el fútbol.
Ya había pasado: el antecedente que terminó de condenar a la Selección Argentina
El antecedente inmediato de esta sanción se vincula con el expediente abierto tras el encuentro que la Selección disputó contra Brasil, cuando el conjunto albiceleste ganó 4-1 y también se denunciaron cantos racistas en las tribunas. En aquel momento, se especuló con una reducción de público para el choque ante Colombia, pero finalmente se permitió un estadio lleno.
Esta vez, en cambio, el organismo rector del fútbol mundial decidió actuar con firmeza. El castigo no implica una quita de puntos ni una sanción económica, pero sí busca generar un impacto simbólico en la afición. La presencia de niños y de entidades sociales en un partido de Eliminatorias Sudamericanas pretende dar un mensaje ejemplificador sobre la importancia de erradicar comportamientos ofensivos.
Cuándo juega la Scaloneta por las Eliminatorias Sudamericanas
El próximo compromiso de la Albiceleste será el jueves 4 de septiembre, cuando reciba a Venezuela nuevamente en el Monumental, a las 20.30, por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Argentina, ya clasificada al torneo, se prepara con la tranquilidad del deber cumplido, mientras que la Vinotinto intentará seguir con vida en su sueño de llegar por primera vez a la máxima cita internacional.
En este marco, el duelo contra los venezolanos no solo será importante en lo deportivo, sino también en lo social, ya que estará atravesado por la campaña de concientización que acompañará la sanción impuesta por FIFA.
