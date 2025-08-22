Días y horarios confirmados para los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
River, Racing, Vélez y Estudiantes son los equipos argentinos que siguen en carrera en el certamen más importante del continente.
Este jueves quedó definido el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, con presencia argentina y un detalle inédito respecto a los ocho mejores del certamen.
Con cuatro equipos argentinos todavía en competencia, más tres brasileños y un ecuatoriano, hay al menos un lugar asegurado en semifinales para un argentino, ya que en uno de los cruces se enfrentan Racing y Vélez. En ese mismo lado del cuadro se encuentra Estudiantes, que choca con el poderoso Flamengo.
En el otro lado quedó River, que chocará contra el Palmeiras, el mejor equipo de la fase de grupos. El vencedor de esta serie se medirá en semifinales contra el ganador de San Pablo vs. Liga de Quito.
El detalle inédito es que los ocho equipo de los cuartos de final ya fueron campeones de la Copa Libertadores, algo que ocurre por primera vez en la historia de la competencia. Hasta esta edición, el récord era de seis campeones en esta instancia.
Los que siguen en carrera son River y Estudiantes, con cuatro títulos cada uno; seguidos por Palmeiras, San Pablo y Flamengo, con tres; y completan Racing, Vélez y Liga, con una estrella cada uno.
Días y horarios de los cuartos de final de la Copa Libertadores
Los cuartos de final de la Copa Libertadores iniciarán en la semana del 17 de septiembre, y se definirán una semana más tarde. El día y el horario fueron confirmados por Conmebol.
- Vélez vs Racing: ida martes 16/09 a las 19 horas en Liniers; vuelta 23/09 a las 19 horas en Avellaneda
- River vs Palmeiras: ida miércoles 17/09 a las 21.30 horas en Buenos Aires; vuelta 24/09 a las 21.30 horas en San Pablo
- San Pablo vs Liga de Quito: ida jueves 18/09 a las 19 horas en Quito; vuelta 25/09 a las 19 horas en San Pablo
- Estudiantes vs Flamengo: ida jueves 18/09 a las 21.30 horas en La Plata; vuelta 25/09 a las 21.30 horas en Río de Janeiro
Calendario de la Copa Libertadores 2025
- Octavos de Final: a partir del 13 de agosto.
- Cuartos de final: 17 de septiembre.
- Semifinales: 22 de octubre.
- Final: el 29 de noviembre a partido único sin sede confirmada.
