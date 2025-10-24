Grave: un hincha de Sarmiento se metió en la cancha y agarró del cuello al árbitro Andrés Merlos

rosario central

El conjunto rosarino siguió insistiendo y casi abre el marcador con un cabezazo de Véliz, que aprovechó una mala salida de Acosta, pero la pelota se fue apenas junto al poste derecho. El dominio del visitante se mantuvo, aunque la falta de eficacia parecía condenarlo a otro empate.

Hasta que llegó la acción decisiva: una salida en falso de la defensa local dejó la pelota servida para Di María, quien fue derribado por Acosta cuando se preparaba para definir. El árbitro Merlos no dudó y marcó penal. El propio “Fideo” se hizo cargo y, con una ejecución impecable, decretó el 1 a 0 que terminaría siendo definitivo.

En la segunda mitad, Central cuidó la ventaja con oficio y se apoyó en la seguridad de Broun, que volvió a responder ante un cabezazo peligroso de Toledo. El ingreso de Lovera le dio aire fresco al mediocampo y permitió mantener la posesión ante un Sarmiento que intentó sin claridad.

Con este resultado, Rosario Central se acomoda en la parte alta de la tabla del Clausura y vuelve a ilusionarse con pelear por el título. Di María, que volvió a ser determinante, fue la gran figura de un equipo que no renuncia a soñar.