Grave: un hincha de Sarmiento se metió en la cancha y agarró del cuello al árbitro Andrés Merlos
El simpatizante del Verde de Junín enloqueció luego de que el juez del duelo diera un penal a favor de Rosario Central, lo que selló el triunfo canalla.
Durante la tarde de este viernes, Sarmiento y Rosario Central se midieron en el marco de la reanudación de los 45 minutos pendientes del encuentro correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. En el Estadio Eva Perón de Junín, el equipo dirigido por Ariel Holan venció 1-0 al Verde gracias a un gol de Ángel Di María de penal.
Lo cierto es que la resolución del penal a favor del Canalla le valió un tenso momento al árbitro Andrés Merlos: un simpatizante del conjunto local se metió a la cancha y lo agarró del cuello, en medio de la bronca por el fallo arbitral. Inmediatamente, ingresó el personal de seguridad y se encargó de retirar al hombre, ante la atónica mirada de los jugadores de ambos equipos que no sabían qué hacer frente al violento episodio.
Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en viralizarse, generando fuerte repudio a la actitud del hincha, que lo único que hace es incrementar la ya conocida violencia en el fútbol argentino.
Mirá:
Resumen del duelo entre Sarmiento y Rosario Central
El Canalla salió con una postura ofensiva desde el arranque y no tardó en generar peligro. Apenas al minuto, Di María tuvo la primera chance con un remate desde el borde del área que controló sin dificultades el arquero José Acosta. La presión alta de Central marcó el tono del partido, con Campaz y Malcorra muy activos por las bandas.
El colombiano protagonizó una jugada típica por izquierda: desbordó con velocidad y lanzó un centro preciso que Duarte no alcanzó a empujar por centímetros. Sin embargo, Sarmiento respondió con una oportunidad clara de Jonathan Gómez, quien obligó a Broun a una tapada espectacular para evitar el gol local.
El conjunto rosarino siguió insistiendo y casi abre el marcador con un cabezazo de Véliz, que aprovechó una mala salida de Acosta, pero la pelota se fue apenas junto al poste derecho. El dominio del visitante se mantuvo, aunque la falta de eficacia parecía condenarlo a otro empate.
Hasta que llegó la acción decisiva: una salida en falso de la defensa local dejó la pelota servida para Di María, quien fue derribado por Acosta cuando se preparaba para definir. El árbitro Merlos no dudó y marcó penal. El propio “Fideo” se hizo cargo y, con una ejecución impecable, decretó el 1 a 0 que terminaría siendo definitivo.
En la segunda mitad, Central cuidó la ventaja con oficio y se apoyó en la seguridad de Broun, que volvió a responder ante un cabezazo peligroso de Toledo. El ingreso de Lovera le dio aire fresco al mediocampo y permitió mantener la posesión ante un Sarmiento que intentó sin claridad.
Con este resultado, Rosario Central se acomoda en la parte alta de la tabla del Clausura y vuelve a ilusionarse con pelear por el título. Di María, que volvió a ser determinante, fue la gran figura de un equipo que no renuncia a soñar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario