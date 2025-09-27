Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs. Argentinos Juniors
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Aldosivi vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2025.
Este sábado, desde las 14:30, el Estadio José María Minella albergará un partido con alto voltaje emocional por la fecha 10 del Torneo Clausura. Un complicado Aldosivi se enfrenta a Argentinos Juniors, que busca consolidar su posición en la zona alta de la tabla.
El Tiburón atraviesa una situación límite. Luego de la reciente derrota 2-0 ante Tigre, el club marplatense se hunde en el último lugar de las dos tablas clave para la permanencia: los promedios (con un coeficiente de 0.720) y la acumulada anual (con solo 18 unidades).
La estadística es lapidaria: a siete jornadas del cierre, Aldosivi aún no pudo ganar en el Clausura y apenas registra un gol a favor. La desesperación es tal que la hinchada ha expresado su profundo malestar a través de un banderazo y reclamos directos al cuerpo técnico y la dirigencia. El equipo necesita un golpe de timón urgente para no sellar su destino.
El conjunto de La Paternal llega con la confianza renovada tras la goleada 3-0 a Banfield, un resultado que destacó el doblete de Tomás Molina y el golazo de Alan Lescano. Aunque el equipo de Nicolás Diez ha sido irregular, busca mantener este envión para asegurar su pase a los playoffs y, sobre todo, para acortar distancias con las plazas de Copa Libertadores.
Sin embargo, el Bicho deberá enfrentar este crucial encuentro con una sensible baja: Matías Giménez Rojas sufrió una grave lesión, la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, quedando fuera de lo que resta de la competencia.
Formaciones del duelo
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi; Blas Palavecino, Federico Gino, Justo Giani, Tiago Serrago y Facundo de la Vega. DT: Guillermo Farré.
Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel o Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.
Cómo ver en vivo Aldosivi vs. Argentinos Juniors
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario