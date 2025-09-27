Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs. Argentinos Juniors

Sin embargo, el Bicho deberá enfrentar este crucial encuentro con una sensible baja: Matías Giménez Rojas sufrió una grave lesión, la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, quedando fuera de lo que resta de la competencia.

Formaciones del duelo

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi; Blas Palavecino, Federico Gino, Justo Giani, Tiago Serrago y Facundo de la Vega. DT: Guillermo Farré.

Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel o Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.

Cómo ver en vivo Aldosivi vs. Argentinos Juniors

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.