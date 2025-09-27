Argentinos Juniors venció por 2-0 a Aldosivi y profundizó su crisis en el Torneo Clausura
El Tiburón se hunde en un mal momento que lo tiene más que complicado en relación a la permanencia: está último en la tabla anual y la de promedios.
El Estadio José María Minella fue el escenario de una nueva derrota para Aldosivi, esta vez, en manos de Argentinos Juniors, que lo venció por 2-0 este sábado, en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura. De esta manera, el Bicho se posiciona sexto en la Zona A, por ahora, dentro de los playoffs. En tanto, el Tiburón se hunde en una crisis que lo mantiene último en la tabla de promedios y último en la tabla anual.
Si hoy terminase el torneo doméstico, el conjunto marplatense descendería a la Primera B Nacional. El cambio de rumbo es urgente, de cara a las últimas seis fechas que restan.
Los goles de Argentinos ante Aldosivi
Aldosivi vs. Argentinos: resultado en vivo
Cómo llegaron Aldosivi y Argentinos a este duelo
El equipo marplatense atraviesa un momento desesperante. Tras caer 2-0 ante Tigre (en un partido marcado por una interrupción por lluvia) y con esta nueva derrota, el "Tiburón" ocupa el último puesto en las dos tablas relevantes para su futuro: la de promedios (con un coeficiente de 0.692) y la anual (con apenas 18 puntos).
A falta de solo seis fechas para el final del campeonato, el panorama es sombrío: Aldosivi solo anotó un gol a favor y aún no ha conseguido ninguna victoria en este Clausura. La necesidad de un cambio de rumbo es extrema para mantener la categoría. La frustración de los hinchas es palpable y se ha manifestado públicamente, con un banderazo organizado y reclamos directos dirigidos al entrenador Guillermo Farré y al presidente Hernán Tillous antes del último encuentro.
El conjunto de La Paternal, dirigido por Nicolás Diez, llegó a este partido con la moral alta tras la contundente goleada 3-0 sobre Banfield, impulsada por un doblete de Tomás Molina y un golazo de Alan Lescano. Aunque su presente ha sido irregular, el equipo busca recuperar el nivel que exhibió en el Torneo Apertura para asegurar su lugar en los playoffs y acercarse a las codiciadas plazas de clasificación para la próxima Copa Libertadores.
Formaciones del duelo
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi; Blas Palavecino, Federico Gino, Justo Giani, Tiago Serrago y Facundo de la Vega. DT: Guillermo Farré.
Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel o Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.
Aldosivi vs. Argentinos Juniors: datos del partido
- Hora: 14.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Yael Falcón Pérez
- Estadio: José María Minella
