Argentinos Juniors venció por 2-0 a Aldosivi y profundizó su crisis en el Torneo Clausura

Cómo llegaron Aldosivi y Argentinos a este duelo

El equipo marplatense atraviesa un momento desesperante. Tras caer 2-0 ante Tigre (en un partido marcado por una interrupción por lluvia) y con esta nueva derrota, el "Tiburón" ocupa el último puesto en las dos tablas relevantes para su futuro: la de promedios (con un coeficiente de 0.692) y la anual (con apenas 18 puntos).

A falta de solo seis fechas para el final del campeonato, el panorama es sombrío: Aldosivi solo anotó un gol a favor y aún no ha conseguido ninguna victoria en este Clausura. La necesidad de un cambio de rumbo es extrema para mantener la categoría. La frustración de los hinchas es palpable y se ha manifestado públicamente, con un banderazo organizado y reclamos directos dirigidos al entrenador Guillermo Farré y al presidente Hernán Tillous antes del último encuentro.

aldosivi Foto: X @clubaldosivi

El conjunto de La Paternal, dirigido por Nicolás Diez, llegó a este partido con la moral alta tras la contundente goleada 3-0 sobre Banfield, impulsada por un doblete de Tomás Molina y un golazo de Alan Lescano. Aunque su presente ha sido irregular, el equipo busca recuperar el nivel que exhibió en el Torneo Apertura para asegurar su lugar en los playoffs y acercarse a las codiciadas plazas de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

argentinos juniors Foto: X @AAAJoficial

Formaciones del duelo

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi; Blas Palavecino, Federico Gino, Justo Giani, Tiago Serrago y Facundo de la Vega. DT: Guillermo Farré.

Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel o Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.

Aldosivi vs. Argentinos Juniors: datos del partido

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Yael Falcón Pérez

Estadio: José María Minella