Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Unión vs. Aldosivi

En un partido que los encuentra en polos opuestos de la tabla, Unión de Santa Fe y Aldosivi se enfrentarán este viernes desde las 21:15 en el Estadio 15 de Abril. El equipo santafesino lidera la Zona A de Torneo Clausura 2025 con autoridad y lleva siete encuentros sin perder, mientras que el Tiburón marplatense está hundido.