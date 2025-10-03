Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Unión vs. Aldosivi
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentinos Juniors vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025.
En un partido que los encuentra en polos opuestos de la tabla, Unión de Santa Fe y Aldosivi se enfrentarán este viernes desde las 21:15 en el Estadio 15 de Abril. El equipo santafesino lidera la Zona A de Torneo Clausura 2025 con autoridad y lleva siete encuentros sin perder, mientras que el Tiburón marplatense está hundido.
El Tatengue, conducido por Leonardo Madelón, se consolidó en lo más alto gracias a un juego ofensivo que lo convirtió en el equipo más goleador del torneo, con 15 tantos. Aunque viene de dos empates consecutivos ante Independiente Rivadavia y Banfield, mantiene la confianza de seguir sumando y conservar la punta.
La situación de Aldosivi es mucho más compleja. Tras un arranque desastroso, apenas convirtió un gol en el campeonato y no conoce la victoria. El cambio de entrenador, con la llegada de Guillermo Farré en reemplazo de Mariano Charlier, no surtió efecto: el equipo perdió sus dos compromisos desde entonces frente a Tigre y Sarmiento.
Unión vs. Aldosivi: probables formaciones
- Unión: Matías Tagliamonte; Mateo Del Blanco, Valentín Fascendini, Maizon Rodríguez, Lautaro Vargas; Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Julián Palacios; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Franco Fragapane. DT: Leonardo Madelón.
- Aldosivi: Jorge Carranza; Fernando Román, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Giuliano Cerato; Tiago Serrago, Roberto Bochi, Federico Gino; Agustín Palavecino, Justo Giani y Facundo De La Vega. DT: Guillermo Farré.
Cómo ver en vivo Unión vs. Aldosivi
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
