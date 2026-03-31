Aldosivi vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

La situación del Tiburón es preocupante no solo por su rendimiento inmediato, sino también por su posición en la lucha por la permanencia. Con apenas cinco puntos, se ubica en los últimos puestos de la Tabla Anual y, de mantenerse esta tendencia, estaría perdiendo la categoría. Por eso, el objetivo principal pasa por sumar de manera urgente y recuperar confianza, algo que intentará lograr ante su gente.