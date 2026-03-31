Aldosivi vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Tiburón busca cambiar su rumbo con nuevo entrenador, mientras que el Bicho llega en alza y quiere consolidarse entre los mejores del torneo.
Aldosivi y Argentinos Juniors se verán las caras este martes desde las 14:00 en el estadio José María Minella, en el encuentro pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El partido, que había sido postergado por la participación del conjunto de La Paternal en el repechaje de la Copa Libertadores, servirá para que ambos equipos se pongan al día en el campeonato, aunque llegan con realidades completamente opuestas.
El conjunto marplatense atraviesa un momento delicado. Sin triunfos en lo que va del torneo, la dirigencia decidió poner fin al ciclo de Guillermo Farré tras una serie de malos resultados que dejaron al equipo comprometido en la tabla anual. Luego de un interinato de Facundo Oreja que tampoco logró revertir la situación, la apuesta ahora es Israel Damonte, quien tendrá su debut oficial en el banco con la difícil misión de encaminar al equipo.
La situación del Tiburón es preocupante no solo por su rendimiento inmediato, sino también por su posición en la lucha por la permanencia. Con apenas cinco puntos, se ubica en los últimos puestos de la Tabla Anual y, de mantenerse esta tendencia, estaría perdiendo la categoría. Por eso, el objetivo principal pasa por sumar de manera urgente y recuperar confianza, algo que intentará lograr ante su gente.
En contrapartida, el Bicho llega con un presente mucho más alentador. Si bien sufrió un duro golpe al quedar eliminado en el repechaje de la Libertadores, el equipo dirigido por Nicolás Diez logró recomponerse rápidamente en el plano local y acumula cinco partidos sin derrotas, con dos victorias y tres empates que lo mantienen en zona de clasificación.
Sabe que un triunfo en Mar del Plata puede ser clave para seguir escalando posiciones. En caso de sumar de a tres, alcanzaría los 20 puntos y se metería de lleno en los primeros puestos de la Zona B, además de mejorar su ubicación en la tabla anual, donde también pelea por ingresar a las copas internacionales.
El encuentro promete ser atractivo por el contraste de realidades y necesidades. Mientras el local busca desesperadamente cambiar su destino, la visita intentará reafirmar su buen momento y seguir construyendo una campaña sólida. El escenario está listo para un duelo que puede marcar un punto de inflexión para ambos.
Aldosivi vs. Argentinos: probables formaciones
- Aldosivi: Alex Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Lucas Rodríguez; Esteban Rolón, Franco Leys, Federico Gino, Alan Sosa; Junior Arias y Agustín Palavecino. DT: Israel Damonte.
- Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Alvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Hernán López Muñoz; Juan Morales. DT: Nicolás Diez.
Aldosivi vs. Argentinos: otros datos
- Hora: 14.00.
- Estadio: José María Minella.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Diego Ceballos.
- TV: ESPN Premium.
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