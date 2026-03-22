Sarmiento se impuso 2-0 ante Aldosivi en Junín

Con este resultado, Sarmiento alcanzó los 13 puntos en la Zona B y sumó tres unidades importantes en su objetivo de mantenerse en la máxima categoría. Por su parte, Aldosivi continúa sin poder ganar en el campeonato y se ubica anteúltimo con 5 puntos. En la próxima fecha, el equipo de Junín visitará a Barracas Central, mientras que el conjunto marplatense será local ante Estudiantes de Río Cuarto en Mar del Plata.