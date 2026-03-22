Sarmiento se impuso 2-0 ante Aldosivi en Junín
Sarmiento derrotó 2-0 a Aldosivi en el Torneo Apertura 2026, sumó 13 puntos en la Zona B y tomó aire en la lucha por la permanencia.
Sarmiento le ganó 2-0 a Aldosivi por el Torneo Apertura 2026 en Junín y consiguió un triunfo importante en la lucha por la permanencia. El equipo de Facundo Sava jugó gran parte del partido con un hombre menos, pero logró sostener la ventaja y ampliar el marcador en el final.
A los 33 minutos del primer tiempo, el delantero Diego Churín vio la tarjeta roja luego de una revisión del VAR por una dura infracción, dejando al equipo local con diez jugadores durante gran parte del encuentro. Pese a la desventaja numérica, el Verde logró abrir el marcador en la última jugada del primer tiempo gracias al tanto de Cristian Zabala, que le permitió irse al descanso en ventaja.
Ya en el tramo final del partido, el conjunto dirigido por Facundo Sava resistió los intentos del Tiburón y logró sentenciar el resultado a los 40 minutos del segundo tiempo. Junior Marabel convirtió desde el punto penal y selló el 2-0 definitivo en el estadio Eva Perón.
Con este resultado, Sarmiento alcanzó los 13 puntos en la Zona B y sumó tres unidades importantes en su objetivo de mantenerse en la máxima categoría. Por su parte, Aldosivi continúa sin poder ganar en el campeonato y se ubica anteúltimo con 5 puntos. En la próxima fecha, el equipo de Junín visitará a Barracas Central, mientras que el conjunto marplatense será local ante Estudiantes de Río Cuarto en Mar del Plata.
Cristian Zabala, luego de una revisión del VAR, marcó el 1-0 de Sarmiento en Junín:
Junior Marabel, desde los doce pasos, sentenció el encuentro:
Probables formaciones del encuentro entre Sarmiento y Aldosivi
- Sarmiento: Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Manuel García, Cristian Zabala, Jonathan Gómez o Santiago Salle; Junior Marabel y Diego Churín. El entrenador es Facundo Sava.
- Aldosivi: Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Fernando Román, Rodriguez; Franco Leys, Federico Gino, Martín García; Agustín Palavecino y Junior Arias. El director técnico interino será Facundo Oreja.
Otros datos del partido
- Hora: 15.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Silvio Trucco
- Estadio: Eva Perón de Junín
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