Insólito: un árbitro dirigía con tobillera electrónica e intentó escapar al ver a la policía
Un árbitro fue descubierto con tobillera electrónica durante un partido en Trelew e intentó escapar al advertir un operativo policial; investigan vínculo con violencia de género.
Una situación tan inesperada como preocupante se registró el fin de semana en Trelew, donde un árbitro fue descubierto dirigiendo un partido mientras llevaba colocada una tobillera electrónica. El episodio ocurrió en el predio Marquitos, donde se disputaban varios encuentros con normalidad hasta la llegada de un operativo policial.
La presencia de los efectivos generó desconcierto entre los presentes y derivó en una escena llamativa cuando el juez intentó retirarse del lugar de manera apresurada para evitar ser identificado. Rápidamente, cómo viene pasando hace ya un tiempo, las imágenes se viralirazon en las redes sociaes y sorprendió a todos los usuarios.
El árbitro con tobillera electrónica intentó escapar del control policial y se volvió viral en las redes sociales
Según se informó, al advertir la presencia de los agentes, el árbitro buscó eludir el procedimiento y se escondió en el interior de un auto ajeno con la intención de evitar el control. Sin embargo, su actitud despertó sospechas y finalmente fue interceptado por el personal policial.
De acuerdo a la información preliminar, el uso de la tobillera electrónica estaría vinculado a una causa por violencia de género, aunque hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre su situación judicial ni las restricciones que debía cumplir.
Se espera que en las próximas horas se aclare mucho más el panorama y que se tome una decisión firme con este hecho que sorprendió a todos en la jornada futbolística.
Otro dato que llamó la atención fue que, pese al operativo en el predio, la actividad deportiva continuó con normalidad y los partidos programados se desarrollaron sin interrupciones. El episodio viral se suma a otros procedimientos recientes en el mismo lugar, ya que el día anterior la policía había secuestrado varios vehículos en el marco de distintos controles realizados en la zona.
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