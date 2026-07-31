Aldosivi vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Tiburón" debuta ante su gente con la misión de conseguir su primera victoria en el certamen. En frente, Gimnasia llega valentonado tras el triunfo ante River.
Aldosivi buscará hacerse fuerte en su estreno como local en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba este domingo a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Zona B.
El partido se disputará desde las 14:30, en el estadio José María Minella, y será televisado por TNT Sports. Luis Lobo Medina será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Federico Cano y Matías Balmaceda. Además, Monzón Brizuela estará a cargo del VAR.
El "Tiburón" afrontará su estreno como local luego de haber disputado sus dos primeras presentaciones fuera de Mar del Plata. El conjunto dirigido por Israel Damonte comenzó el campeonato con un empate frente a Defensa y Justicia, pero en la segunda fecha cayó ante Barracas Central. Por lo que buscará aprovechar el apoyo de su gente para conseguir su primera victoria en el certamen.
Gimnasia, por su parte, debutó con una derrota frente a Racing, pero logró recuperarse en la segunda jornada al imponerse por 1 a 0 sobre River en el estadio Juan Carmelo Zerillo. De esta manera, el conjunto platense intentará prolongar ese buen momento y llevarse un resultado positivo de Mar del Plata para acechar a los líderes de su zona.
Formaciones de Aldosivi vs. Gimnasia por el Torneo Clausura - Zona B
Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
Horario y televisación
- Hora: 14:30.
- Estadio: José María Minella.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Monzón Brizuela.
- TV: TNT Sports.
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