Aldosivi vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Tiburón" afrontará su estreno como local luego de haber disputado sus dos primeras presentaciones fuera de Mar del Plata. El conjunto dirigido por Israel Damonte comenzó el campeonato con un empate frente a Defensa y Justicia, pero en la segunda fecha cayó ante Barracas Central. Por lo que buscará aprovechar el apoyo de su gente para conseguir su primera victoria en el certamen.