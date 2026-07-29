Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Barracas Central vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Barracas Central vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026.
Por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, Barracas Central intentará confirmar el gran momento que atraviesa cuando reciba este martes a Aldosivi desde las 14:30 en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia.
El Guapo llega con la confianza en alza después de conseguir uno de los triunfos más importantes de su historia. En la jornada inaugural del campeonato sorprendió al imponerse por 1-0 sobre River como visitante, resultado que representó la primera victoria de Barracas en el estadio Monumental y un estreno ideal para su nuevo entrenador.
Del otro lado estará Aldosivi, que afrontará un nuevo desafío con la necesidad de sumar puntos importantes para su objetivo principal de la temporada: mantenerse en la Primera División. El equipo dirigido por Israel Damonte debutó con un empate 1-1 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela.
Para la visita, conseguir un resultado positivo como visitante frente a Barracas aparece como una oportunidad importante para comenzar a mejorar su situación en la clasificación general. En tanto, el conjunto local buscará ratificar que la victoria ante River no fue un hecho aislado y aprovechar el respaldo de su público para consolidarse en el comienzo del Clausura.
Barracas Central vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
- Aldosivi: Ignacio Chicco; Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo, Federico Laurelli, Rodrigo Gonzalez; Lucas Castro; Alan Sosa, Matías Godoy, Nicolás Cordero y Tomás Fernández. DT: Israel Damonte.
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La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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