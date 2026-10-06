Aldosivi vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, Sarmiento tendrá su regreso a la actividad luego de no disputar su compromiso correspondiente a la jornada anterior. El partido frente a River fue postergado a pedido del conjunto de Núñez, que solicitó la reprogramación debido a la cercanía con el partido de despedida de Lionel Messi y la cantidad de futbolistas que tenía comprometidos con sus respectivas selecciones. El encuentro quedó programado para el miércoles 14 de octubre.