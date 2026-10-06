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Aldosivi vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

Aldosivi y el "Verde" abren este viernes la duodécima jornada del torneo en el José María Minella de Mar del Plata.

Aldosivi

Aldosivi, ante un partido clave en la lucha por la permanencia. 

Aldosivi y Sarmiento se enfrentan este viernes, desde las 14.30, en el estadio José María Minella, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será el encargado de abrir una nueva jornada del campeonato y contará con transmisión de TNT Sports.

El conjunto marplatense llega después de caer 1-0 ante Huracán, resultado que le impidió continuar con su recuperación tras el triunfo conseguido frente a Atlético Tucumán. Por este motivo, el "Tiburón" buscará hacerse fuerte como local e intentará sumar tres puntos importantes en su lucha por la permanencia, ya que se encuentra comprometido en la tabla de los promedios.

Por su parte, Sarmiento tendrá su regreso a la actividad luego de no disputar su compromiso correspondiente a la jornada anterior. El partido frente a River fue postergado a pedido del conjunto de Núñez, que solicitó la reprogramación debido a la cercanía con el partido de despedida de Lionel Messi y la cantidad de futbolistas que tenía comprometidos con sus respectivas selecciones. El encuentro quedó programado para el miércoles 14 de octubre.

Sarmiento viene de caer ante Racing.

Sarmiento viene de caer ante Racing.

En su última presentación, el elenco juninense cayó 3-1 ante Racing, por la décima fecha del campeonato. Tras esa derrota en Avellaneda, se encuentra séptimo en la Zona B, con 16 puntos y dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.

Formaciones de Aldosivi vs. Sarmiento por el Torneo Clausura - Zona B

  • Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
  • Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Horario y televisación

  • Hora: 14:30.
  • Estadio: José María Minella.
  • Árbitro: A confirmar.
  • VAR: A confirmar.
  • TV: TNT Sports.

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