Aldosivi vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Aldosivi y el "Verde" abren este viernes la duodécima jornada del torneo en el José María Minella de Mar del Plata.
Aldosivi y Sarmiento se enfrentan este viernes, desde las 14.30, en el estadio José María Minella, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será el encargado de abrir una nueva jornada del campeonato y contará con transmisión de TNT Sports.
El conjunto marplatense llega después de caer 1-0 ante Huracán, resultado que le impidió continuar con su recuperación tras el triunfo conseguido frente a Atlético Tucumán. Por este motivo, el "Tiburón" buscará hacerse fuerte como local e intentará sumar tres puntos importantes en su lucha por la permanencia, ya que se encuentra comprometido en la tabla de los promedios.
Por su parte, Sarmiento tendrá su regreso a la actividad luego de no disputar su compromiso correspondiente a la jornada anterior. El partido frente a River fue postergado a pedido del conjunto de Núñez, que solicitó la reprogramación debido a la cercanía con el partido de despedida de Lionel Messi y la cantidad de futbolistas que tenía comprometidos con sus respectivas selecciones. El encuentro quedó programado para el miércoles 14 de octubre.
En su última presentación, el elenco juninense cayó 3-1 ante Racing, por la décima fecha del campeonato. Tras esa derrota en Avellaneda, se encuentra séptimo en la Zona B, con 16 puntos y dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.
Formaciones de Aldosivi vs. Sarmiento por el Torneo Clausura - Zona B
- Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
- Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Horario y televisación
- Hora: 14:30.
- Estadio: José María Minella.
- Árbitro: A confirmar.
- VAR: A confirmar.
- TV: TNT Sports.
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