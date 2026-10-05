Selección Argentina vs. Benín en la despedida de Lionel Messi: horario, formaciones y TV
El conjunto de Lionel Scaloni enfrenta a su par africano en el Monumental, en la histórica despedida del mejor jugador de la historia.
La Selección Argentina se mide este martes desde las 20 horas ante Benín, en lo que será oficialmente el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la "Albiceleste", poniendo fin a una carrera inigualable de 21 años defendiendo los colores patrios.
El partido amistoso se juega desde las 20 horas en el estadio Monumental, con televisación de TyC Sports y Telefe.
El combinado nacional llega a este compromiso tras redondear una contundente gira en la presente Fecha FIFA. En su primera presentación, el equipo goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba gracias a los tantos de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López. Pocos días después, el pasado sábado, aplastó por 7-0 a Burkina Faso con gritos de Martínez, Moumouni Diallo en contra, Gianluca Prestianni, Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.
Sin embargo, el duelo frente al seleccionado africano quedará inevitablemente en un segundo plano. Toda la atención estará puesta en el capitán, quien lucirá un dorsal dorado y una camiseta especial diseñada para la ocasión en su adiós definitivo ante los hinchas argentinos.
La historia de esta despedida comenzó a escribirse el pasado 31 de agosto, cuando la "Pulga" sacudió al planeta fútbol al publicar una carta escrita a mano en su cuenta de Instagram. Allí confirmó una decisión madurada el 21 de julio, apenas dos días después de la final del Mundial 2026.
Con el correr de los días y la cercanía de esta ventana de amistosos, el astro decidió regresar al país exclusivamente para este encuentro. Tras el pitazo final, Messi recibirá una plaqueta conmemorativa de parte de la AFA, se proyectará un video homenaje especial y no se descarta que tome el micrófono para dedicarle unas palabras al público.
Como muestra de la hermandad del plantel, para esta noche también dirán presente Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso —quienes no formaron parte de la convocatoria oficial ni anunciaron su retiro— para acompañar y despedir al capitán en cancha.
Formaciones de la Selección Argentina vs. Benín
Selección Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.
Datos de Selección Argentina vs. Benín
- Hora: 20:00
- TV: TyC Sports y Telefe
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Monumental
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