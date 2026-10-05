Selección Argentina vs. Benín en la despedida de Lionel Messi: horario, formaciones y TV

Con el correr de los días y la cercanía de esta ventana de amistosos, el astro decidió regresar al país exclusivamente para este encuentro. Tras el pitazo final, Messi recibirá una plaqueta conmemorativa de parte de la AFA, se proyectará un video homenaje especial y no se descarta que tome el micrófono para dedicarle unas palabras al público.

Como muestra de la hermandad del plantel, para esta noche también dirán presente Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso —quienes no formaron parte de la convocatoria oficial ni anunciaron su retiro— para acompañar y despedir al capitán en cancha.

Formaciones de la Selección Argentina vs. Benín

Selección Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

Datos de Selección Argentina vs. Benín