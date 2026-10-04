Huracán le ganó a Aldosivi por el Torneo Clausura y quedó como único líder de la Zona B
El Globo se impuso por la mínima diferencia en Parque Patricios gracias al gol de Leandro Lescano, alcanzó la cima del grupo y dejó al Tiburón en una situación delicada.
Huracán logró un triunfo clave en sus aspiraciones dentro del campeonato local. Por la decimoprimera fecha de la Zona B del Torneo Clausura, el conjunto de Parque Patricios se impuso por 1-0 frente a Aldosivi de Mar del Plata en un compromiso trabado pero determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final de la competencia.
Huracán venció a Aldosivi por el Torneo Clausura y trepó a la cima de la Zona B
El único tanto de la jornada llegó en el primer tiempo. A los 36 minutos de la etapa inicial, Leandro Lescano apareció con la eficacia necesaria para romper el cero en el marcador y convertir la golrazo que terminó definiendo el rumbo de la historia. A partir de allí, el dueño de casa supo administrar la ventaja ante un rival que intentó reaccionar pero careció de ideas claras para generar peligro en los últimos metros.
Con este resultado favorable, la escuadra conducida estratégicamente por su cuerpo técnico sumó tres puntos de oro que le permiten escalar de manera directa a lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona B, alcanzando las 19 unidades en el certamen. La victoria consolida el buen momento del equipo y fortalece su candidatura de cara a los playoffs del fútbol argentino.
Por el lado de la visita, el panorama es completamente opuesto. La derrota sufrida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires profundiza el complicado presente de Aldosivi, que continúa hundiéndose en la tabla de los promedios y mantiene seriamente comprometida su permanencia en la máxima categoría a muy pocas jornadas para la conclusión de la fase regular. En la próxima fecha, el Globo buscará defender la cima en soledad, mientras que el elenco marplatense estará obligado a sumar de a tres para mantener vivas sus esperanzas de salvación.
Leandro Lescano abrió el marcador para el Globo a los 36 minutos del primer tiempo:
Formaciones de Huracán vs. Aldosivi por el Torneo Clausura - Zona B
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
- Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
Horario y televisación
- Hora: 14:45.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Nicolás Lamolina.
- TV: TNT Sports.
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