Huracán le ganó a Aldosivi por el Torneo Clausura y quedó como único líder de la Zona B

Por el lado de la visita, el panorama es completamente opuesto. La derrota sufrida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires profundiza el complicado presente de Aldosivi, que continúa hundiéndose en la tabla de los promedios y mantiene seriamente comprometida su permanencia en la máxima categoría a muy pocas jornadas para la conclusión de la fase regular. En la próxima fecha, el Globo buscará defender la cima en soledad, mientras que el elenco marplatense estará obligado a sumar de a tres para mantener vivas sus esperanzas de salvación.