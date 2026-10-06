Los dos argentinos nominados para los Golden Boy: buscan seguir los pasos de Lionel Messi y Kun Agüero
Ambos fueron seleccionados entre las principales promesas del mundo y competirán por un premio que ya ganaron dos leyendas de la Selección Argentina.
Dos jóvenes argentinos quedaron a un paso de meterse en la historia grande del fútbol mundial. Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono forman parte de los 25 futbolistas que continúan en carrera por el Golden Boy 2026, reconocimiento que distingue al mejor jugador Sub 21 de la temporada.
La lista definitiva reúne a las principales figuras jóvenes que se destacaron en el fútbol europeo y tendrá a dos representantes argentinos. Prestianni aparece entre los candidatos después de una temporada en la que logró ganar protagonismo con el Benfica, mientras que Mastantuono fue seleccionado tras su desembarco en la Fiorentina, adonde llegó cedido por el Real Madrid.
Para ambos, la nominación representa además la posibilidad de alcanzar un logro que solamente consiguieron dos argentinos a lo largo de la historia. El ganador del premio se conocerá durante la ceremonia del Balón de Oro.
Una oportunidad para entrar en la historia argentina
El antecedente más importante tiene como protagonista a Lionel Messi. El rosarino recibió el Golden Boy el 14 de diciembre de 2005, cuando tenía apenas 18 años y 173 días. De esa manera, se convirtió en el primer argentino y también en el primer futbolista latinoamericano en quedarse con la distinción.
Aquel reconocimiento llegó durante sus primeros años en Barcelona y fue una de las primeras grandes distinciones individuales de una carrera que posteriormente quedaría marcada por títulos y récords.
El segundo argentino en conseguirlo fue Sergio Agüero. El delantero lo ganó el 7 de diciembre de 2007, cuando tenía 19 años y 188 días y se destacaba en el Atlético de Madrid. En aquella edición, el Kun terminó por delante de Messi y Cesc Fàbregas en la votación.
Ahora, Prestianni y Mastantuono intentarán convertirse en el tercer argentino en levantar el trofeo y mantener la tradición de futbolistas nacionales entre los ganadores del prestigioso reconocimiento.
Cómo llegan Prestianni y Mastantuono
Prestianni atraviesa una etapa de crecimiento en Portugal. El atacante surgido en Vélez se ganó un lugar importante en el Benfica gracias a su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y, además, comenzó a formar parte del proceso de la Selección Argentina mayor.
Su evolución también lo convirtió en un futbolista seguido de cerca por distintos clubes del mercado europeo, mientras continúa desarrollándose en uno de los equipos más importantes de Portugal.
Mastantuono, por su parte, afrontó un cambio de escenario tras su llegada a la Fiorentina desde el Real Madrid. El argentino busca ganar minutos y continuidad en Italia, en una temporada en la que el conjunto de Florencia tuvo un comienzo complicado.
A pesar de ese contexto, su rendimiento individual fue suficiente para mantenerlo dentro de la nómina de las principales promesas del fútbol mundial y ahora tendrá la posibilidad de competir por un premio que ya quedó en manos de Messi y Agüero.
Los 25 finalistas del Golden Boy 2026
La nómina definitiva está integrada por:
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Ayyoub Bouaddi (Manchester City)
- Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)
- Yan Diomandé (Real Madrid)
- Luka Vuškovi (Brighton)
- Victor Froholdt (Porto)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Rayan (Bournemouth)
- Jorrel Hato (Chelsea)
- Lennart Karl (Bayern Munich)
- Estêvão (Chelsea)
- Endrick (Real Madrid)
- Junior Kroupi (Bournemouth)
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund)
- Saïd El Mala (Colonia)
- Jon Martín (Real Sociedad)
- Marc Bernal (Barcelona)
- Kerim Alajbegovi (Juventus)
- Finn Jeltsch (Stuttgart)
- Charalampos Kstoulas (Brighton)
- Joane Gadou (Borussia Dortmund)
- Rodrigo Mora (Roma)
- Franco Mastantuono (Fiorentina)
- Xavi Espart (Barcelona)
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