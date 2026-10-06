Los dos argentinos nominados para los Golden Boy: buscan seguir los pasos de Lionel Messi y Kun Agüero

El segundo argentino en conseguirlo fue Sergio Agüero. El delantero lo ganó el 7 de diciembre de 2007, cuando tenía 19 años y 188 días y se destacaba en el Atlético de Madrid. En aquella edición, el Kun terminó por delante de Messi y Cesc Fàbregas en la votación.

Ahora, Prestianni y Mastantuono intentarán convertirse en el tercer argentino en levantar el trofeo y mantener la tradición de futbolistas nacionales entre los ganadores del prestigioso reconocimiento.

Cómo llegan Prestianni y Mastantuono

Prestianni atraviesa una etapa de crecimiento en Portugal. El atacante surgido en Vélez se ganó un lugar importante en el Benfica gracias a su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y, además, comenzó a formar parte del proceso de la Selección Argentina mayor.

Su evolución también lo convirtió en un futbolista seguido de cerca por distintos clubes del mercado europeo, mientras continúa desarrollándose en uno de los equipos más importantes de Portugal.

Mastantuono, por su parte, afrontó un cambio de escenario tras su llegada a la Fiorentina desde el Real Madrid. El argentino busca ganar minutos y continuidad en Italia, en una temporada en la que el conjunto de Florencia tuvo un comienzo complicado.

Gianluca Prestianni puso el 3-0 de la Selección Argentina ante Burkina Faso.

A pesar de ese contexto, su rendimiento individual fue suficiente para mantenerlo dentro de la nómina de las principales promesas del fútbol mundial y ahora tendrá la posibilidad de competir por un premio que ya quedó en manos de Messi y Agüero.

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