Aldosivi vs. Unión por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Tiburón" llega necesitado de una victoria, ya que todavía no pudo ganar en el certamen. En sus primeras cinco presentaciones cosechó dos empates y tres derrotas, que lo dejaron con apenas dos puntos. Además, el último fin de semana igualó 0-0 con Tigre como local, resultado que prolongó su comienzo irregular en el campeonato y aumentó el malestar de los hinchas.