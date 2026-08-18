Aldosivi vs. Unión por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Tiburón", en medio de un clima hostil, busca su primera victoria en el certamen. Abre la fecha este viernes, en el José María Minella. Los detalles en la nota.
Aldosivi y Unión juegan este viernes, desde las 14:30, por la sexta fecha del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por TNT Sports, se disputa en el José María Minella de Mar del Plata y será el encargado de abrir una nueva jornada del campeonato.
El "Tiburón" llega necesitado de una victoria, ya que todavía no pudo ganar en el certamen. En sus primeras cinco presentaciones cosechó dos empates y tres derrotas, que lo dejaron con apenas dos puntos. Además, el último fin de semana igualó 0-0 con Tigre como local, resultado que prolongó su comienzo irregular en el campeonato y aumentó el malestar de los hinchas.
El presente irregular del equipo comandado por Israel Damonte se refleja en lo que va del año: de los 23 partidos que disputó en 2026, apenas consiguió dos triunfos, ambos por la Copa Argentina. Aldosivi derrotó 3-0 a San Miguel en los 32avos de final y luego superó 3-1 a River en los 16avos, en el primer duelo oficial del segundo semestre.
Por su parte, el elenco santafesino acumula cuatro puntos después de cinco fechas, con un triunfo, un empate y tres caídas. El "Tatengue" comenzó el Clausura con un 2-2 ante Platense, luego perdió con Gimnasia de Mendoza y derrotó a Lanús, pero sufrió dos derrotas consecutivas frente a Central Córdoba y San Lorenzo.
Formaciones de Aldosivi vs. Unión por el Torneo Clausura - Interzonal
- Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Horario y televisación
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Hora: 14:30.
Estadio: José María Minella.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
TV: TNT Sports.
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