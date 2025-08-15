Aldosivi y Belgrano empataron 0-0 en el inicio de la fecha 5 del Torneo Clausura
El Tiburón tuvo las mejores chances en Mar del Plata, pero el Pirata resistió y dejó pasar la posibilidad de quedar como líder de la Zona A.
Aldosivi y Belgrano inauguraron la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 con un empate 0-0 en el estadio José María Minella de Mar del Plata. El equipo local mostró mayor iniciativa y generó las ocasiones más claras, pero no logró romper la resistencia de un Belgrano que llegaba con la oportunidad de alcanzar la cima de la Zona A.
El conjunto marplatense comenzó mejor, presionando alto y aprovechando las dudas defensivas del Pirata. La jugada más peligrosa llegó a los 42 minutos del primer tiempo, cuando Federico Gino tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador, pero una intervención defensiva sobre la línea evitó el gol.
En el complemento, el partido se volvió más friccionado, con varias amonestaciones y cambios que buscaron refrescar los ataques. Aldosivi mantuvo la iniciativa, pero Belgrano se replegó con orden y apostó a la contra, sin éxito.
Con este resultado, el Tiburón sigue en el fondo de la tabla, aunque iguala en puntos con Boca Juniors, que aún debe jugar su partido ante Independiente Rivadavia. Belgrano, en tanto, perdió la chance de alcanzar el primer lugar de su zona, pero se mantiene en la pelea por la clasificación.
El encuentro estuvo marcado por la intensidad, la lucha en el mediocampo y la falta de eficacia en los metros finales, dejando la sensación de que Aldosivi mereció un poco más, pero no tuvo la puntería necesaria para quedarse con la victoria.
Aldosivi vs. Belgrano: probables formaciones
- Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Gonzalo Mottes, Ignacio Guerrico, Federico Gino; Roberto Bochi, Matías García, Tiago Serrago; Tobías Cervera, Justo Giani. DT: Mariano Chevalier.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca, Adrián Spörle; Rodrigo Saravia, Santiago Longo, Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
Aldosivi vs. Belgrano: otros datos
- Hora: 15:30.
- Estadio: José María Minella, Mar del Plata.
- Árbitro: Andrés Gariano.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: TNT Sports.
