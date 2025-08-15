Aldosivi y Belgrano empataron 0-0 en el inicio de la fecha 5 del Torneo Clausura

Aldosivi y Belgrano inauguraron la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 con un empate 0-0 en el estadio José María Minella de Mar del Plata. El equipo local mostró mayor iniciativa y generó las ocasiones más claras, pero no logró romper la resistencia de un Belgrano que llegaba con la oportunidad de alcanzar la cima de la Zona A.