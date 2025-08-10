Barracas Central le ganó 3-1 a Aldosivi y es puntero de la Zona A del Torneo Clausura
El Guapo sumó su tercera victoria consecutiva en el campeonato con dos goles de Facundo Bruera y uno de Gonzalo Morales. El Tiburón sigue último y sin respuestas en la tabla anual.
Barracas Central, una de las grandes sorpresas del campeonato, volvió a mostrar solidez en su juego y sumó su tercer triunfo consecutivo en el Torneo Clausura 2025, tras superar 3-1 a Aldosivi de Mar del Plata en el marco de la cuarta fecha de la Zona A.
Desde el inicio, el Guapo se adueñó del control del partido, con buen orden defensivo y dinámica en ataque. Facundo Bruera abrió el marcador y repitió en el segundo tiempo para sellar el resultado, mientras que Gonzalo Morales anotó el segundo para darle mucha tranquilidad en el resultado que finalmente terminó en favor para el equipo local
Aldosivi descontó por intermedio de Tiago Serrago, pero nunca logró inquietar ni cambiar el rumbo del encuentro. El equipo marplatense sigue en el fondo de la tabla anual y acumula apenas dos puntos en el Clausura, complicando seriamente su permanencia en Primera División.
Con este resultado, Barracas Central suma nueve unidades y comparte la punta de la Zona A junto a Estudiantes de La Plata, mientras que Aldosivi sigue sin levantar cabeza en un semestre para el olvido.
Facundo Bruera, luego de una revisión del VAR, abrió el marcador para el Guapo:
Gonzalo Morales estiró la ventaja para el local:
Tiago Serrago descontó para el equipo de Mar del Plata con un tremendo golazo:
Horror en el fondo de Aldosivi y Bruera marcó su doblete:
Formaciones del encuentro entre Barracas Central y Aldosivi de Mar del Plata
- Barracas Central: Marcos Ledesma, Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa, Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz, Facundo Bruera, Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insúa.
- Aldosivi de Mar del Plata: Jorge Carranza, Giuliano Cerato, Tomás Kummer, Gonzalo Mottes, Ignacio Guerrico, Federico Gino, Roberto Bochi, Tiago Serrago, Justo Giani, Ayrton Preciado y Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.
Las Más Leídas
Dejá tu comentario