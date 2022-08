Ian Escobar: "Me desperté cuando me hacían la tomografía"

ian (1).jpg

"Me dijeron que hablé en la ambulancia, pero no me acuerdo nada. Yo me desperté cuando me estaban haciendo la tomografía computada y ahí pregunté todo. No sabía donde estaba", contó Escobar en declaraciones a TyC Sports.

"Caí noqueado, ahora tengo un huevo en la cabeza terrible", dijo el futbolista y llevó tranquilidad: "Me hicieron la tomografía y no salió nada".

El futbolista, de 26 años, permanece internado y comentó que no pudo dormir normalmente porque todavía siente "dolor en la cabeza".

Escobar está acompañado por su pareja y su hijo Santino, de 4 años, quienes estaban en la cancha de Lanús durante el dramático momento.

"Agradezco todos los mensajes que recibí, muchos de jugadores de Lanús", expresó Escobar, quien seguirá internado en observación hasta el miércoles.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1553823036641525760 ¡LA JUGADA QUE ASUSTÓ A TODOS! Ian Escobar de Aldosivi sufrió un impactante choque de cabezas con Iván Cazal de Lanús y cayó desplomado al piso. Atención a la inmediata reacción de Santiago Silva para asistir a su compañero. Tuvo que ser retirado en ambulancia. pic.twitter.com/rYN67zbODc — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2022

Escobar llegó a Aldosivi en el último mercado de pases desde Banfield, y contra Lanús jugaba su cuarto partido con la camiseta del equipo marplatense.

El lateral izquierdo surgió de Chacarita Juniors y luego pasó por Talleres, San Martín de San Juan, Godoy Cruz y Banfield.