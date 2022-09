Alejandro Fantino confirmó su salida de ESPN: "Closs, Vignolo: ahora se va a poner picante"

"Hoy llegué al canal a grabar y amablemente, porque no tengo más que palabras del trato que tuve en ESPN durante todos estos años, y me preguntaron sobre mi incomodidad, fueron dos horas en las que hablamos de mi incomodidad", expresó en Neural Media. "Ellos me dijeron que no se me veía cómodo, y esa incomodidad mía no se la puedo trasladar a ellos", agregó.