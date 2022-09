Tensión en ESPN: Rial contó detalles de la guerra de Fantino con Vignolo y Closs

Al ser consultado sobre esa posibilidad de viajar a Qatar y con la posibilidad de tener todo pago en un trabajo junto a ellos indicó: “Lo escupo en la cara al que me lo produce y al que me lo propone. Y no sé si terminamos a las piñas”. Sus afirmaciones fueron en el programa Multiverso Fantino en Neura Radio (FM 89.7), cuya transmisión también se pudo seguir por streaming en sus plataformas.