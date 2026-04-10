Alejandro Garnacho habló de su futuro con la Selección Argentina y dejó una tajante frase

En cuanto a su presente en clubes, también hizo referencia a su salida del Manchester United y su actualidad en Chelsea. Sobre ese proceso, explicó: “Nada empezó a ir realmente mal, solo que a veces hay diferentes momentos en la vida. Recuerdo que los últimos seis meses empecé a no jugar como antes todos los minutos. Empecé a estar en el banco, que no es malo, porque tenía 20 años, pero en mi cabeza tenía que jugar todos los partidos. Y ahí empecé a hacer cosas malas. Pero sí, fueron cosas de la vida, a veces tenés que tomar decisiones. Ahora estoy muy orgulloso de estar acá (Chelsea), de seguir en la Premier League en un club como este".

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Finalmente, también se refirió a las críticas que recibe y cómo las afronta en su día a día: “Mucha gente dice cualquier cosa de mí, piensan algo totalmente diferente de lo que soy. Que soy arrogante, que no soy humilde, cosas así. Yo soy una persona normal, la gente a la que yo amo, me ama y eso es lo importante. Todavía soy muy joven (21 años), soy un chico que juega al fútbol".

"Si te hacés algo en el pelo, si te hacés un tatuaje, todos van a saberlo, todos van a hablar de eso. Van a decir cosas buenas y malas. Este es el mundo en el que vivimos y en el que quiero vivir porque amo el fútbol, así que es lo que tengo que hacer”, concluyó. Con autocrítica, ambición y los pies sobre la tierra, el "Bichito" dejó en claro que su historia con la Scaloneta todavía tiene capítulos por escribirse.