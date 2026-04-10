Alejandro Garnacho habló de su futuro con la Selección Argentina y dejó una tajante frase
El joven delantero se refirió a su presente, su vínculo con Messi y sus expectativas con la Selección, pese a tener pocas chances de estar en el Mundial 2026.
El presente de Alejandro Garnacho atraviesa un momento de transición en el Chelsea de la Premier League, pero su mirada está puesta en el futuro con la Selección Argentina. En una reciente entrevista, el atacante dejó definiciones contundentes sobre su carrera, su vínculo con grandes figuras y, sobre todo, su deseo de consolidarse en la Albiceleste.
A pesar de no estar en consideración inmediata para el Mundial 2026, el futbolista mantiene intacta su ambición de ganarse un lugar en el equipo. En ese sentido, dejó una frase que rápidamente generó repercusión: “¿Por qué elegí jugar en Argentina? Nací en España, pero mi mamá es argentina. Cuando ella tenía 9 años, toda la familia se mudó a España. Mi abuelo fue a trabajar a España y se quedaron ahí".
Y agregó: "Después mi mamá conoció a mi papá. La razón fue porque me dieron la confianza desde un principio de que iba a ser importante en el futuro. Messi también es una gran parte de esto, tener la posibilidad de jugar con él es algo a lo que no se le puede decir que no tan fácil. Sé que haré grandes cosas para ellos, es cuestión de tiempo“.
El vínculo con Lionel Messi fue otro de los puntos destacados de la charla. Garnacho no ocultó su admiración y relató cómo vivió sus primeros momentos compartiendo plantel con el capitán argentino: “Es una persona normal, si estás comiendo con el resto de los jugadores lo ves normal, es muy humilde. Y cuando lo ves entrenar, ves su calidad… ¡pero es Messi! Recuerdo la primera vez que estuve con él, la primera concentración, comiendo cada día, entrenando, durmiendo… Una semana con él, fue un sueño. Le pedí una foto y todo".
Además, remarcó la influencia que tienen figuras como Messi y Cristiano Ronaldo en su crecimiento profesional: “Ves su mentalidad y te ayuda mucho a construirte como jugador, ver a jugadores como ellos trabajando cada día te hace ver lo difícil que es estar a ese nivel”.
En cuanto a su presente en clubes, también hizo referencia a su salida del Manchester United y su actualidad en Chelsea. Sobre ese proceso, explicó: “Nada empezó a ir realmente mal, solo que a veces hay diferentes momentos en la vida. Recuerdo que los últimos seis meses empecé a no jugar como antes todos los minutos. Empecé a estar en el banco, que no es malo, porque tenía 20 años, pero en mi cabeza tenía que jugar todos los partidos. Y ahí empecé a hacer cosas malas. Pero sí, fueron cosas de la vida, a veces tenés que tomar decisiones. Ahora estoy muy orgulloso de estar acá (Chelsea), de seguir en la Premier League en un club como este".
Finalmente, también se refirió a las críticas que recibe y cómo las afronta en su día a día: “Mucha gente dice cualquier cosa de mí, piensan algo totalmente diferente de lo que soy. Que soy arrogante, que no soy humilde, cosas así. Yo soy una persona normal, la gente a la que yo amo, me ama y eso es lo importante. Todavía soy muy joven (21 años), soy un chico que juega al fútbol".
"Si te hacés algo en el pelo, si te hacés un tatuaje, todos van a saberlo, todos van a hablar de eso. Van a decir cosas buenas y malas. Este es el mundo en el que vivimos y en el que quiero vivir porque amo el fútbol, así que es lo que tengo que hacer”, concluyó. Con autocrítica, ambición y los pies sobre la tierra, el "Bichito" dejó en claro que su historia con la Scaloneta todavía tiene capítulos por escribirse.
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